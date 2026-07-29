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Salvat de medici, după ce a făcut stop cardiac în curte

Salvat de medici, după ce a făcut stop cardiac în curte
Salvat de medici, după ce a făcut stop cardiac în curte

Un bărbat în vârstă de 65 de ani din Negostina a fost găsit căzut în curte, în stop cardio-respirator. Echipajele Serviciului de Ambulanță Suceava care au ajuns la fața locului au reușit să-l resusciteze cu succes. Potrivit purtătorului de cuvânt al SAJ Suceava, dr. Dan Teodorovici, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 15:20 și la fața locului s-a deplasat rapid un echipaj medical de la Siret și a început manevrele de resuscitare. În sprijin a venit și alt echipaj tip B care se întorcea de la Suceava. Între timp a ajuns și un echipaj tip C trimis de la Suceava, care a preluat pacientul și după stabilizare l-a transportat la Spitalul Clinic de Urgență Suceava.

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