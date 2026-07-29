Trei zile de concerte rock de senzație și o motocicletă Kawasaki oferită la tombolă, la Bucovina Motorfest 2026

Bucovina Motorfest revine în perioada 31 iulie – 2 august 2026 cu cea mai amplă ediție de până acum, organizatorii de la Legio Phoenix MC România pregătind trei zile de concerte rock și metal, expoziții de motociclete și numeroase activități dedicate comunității moto. Festivalul se va desfășura pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei, locul în care evenimentul a debutat în urmă cu zece ani. Capul de afiș al ediției din acest an este Combichrist, una dintre cele mai cunoscute formații de aggrotech și industrial metal din lume, care va urca pe scenă sâmbătă seara.

Programul concertelor începe vineri, 31 iulie, cu Yellow Ravine (18:00), Vandaal (19.00), Luna Amară (20:00) și Bosquito (21:00). Sâmbătă, 1 august, vor concerta Jeremy Harry (19:00), Moribund Oblivion (20:00), Dirty Shirt (21:00) și Combichrist (22:00), iar duminică, 2 august, publicul îi va putea asculta pe Ammify (18:00), Gothic (19:00), Subcarpați (20:00) și HVNDS (21:15).

În ultima seară a festivalului va avea loc și tradiționala extragere a tombolei, începând cu ora 21:00. Atmosfera va fi întreținută și în acest an de Cristian Hrubaru, prezentatorul oficial al Bucovina Motorfest.

Organizatorii au pregătit și una dintre cele mai așteptate surprize ale festivalului. Astfel, tradiția tombolei continuă, iar unul dintre participanți va pleca acasă pe două roți. Marele premiu este o motocicletă Kawasaki Vulcan Classic, un model foarte bine întreținut, aflat într-o stare tehnică și estetică excelentă.

Marele premiu oferit la tombola de la ediție de anul acesta a Bucovina Motorfest

Totodată, Legio Phoenix MC România a anunțat că festivalul revine pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei, după ce inițial fusese luată în calcul organizarea evenimentului în parcarea Iulius Mall Suceava. Decizia a fost posibilă datorită avansării lucrărilor la noua parcare a cetății, care permite readucerea festivalului în locația devenită emblematică pentru Bucovina Motorfest.

Ajuns la cea de-a zecea ediție, Bucovina Motorfest s-a impus ca unul dintre cele mai importante festivaluri moto și rock din România, la care participă în fiecare an mii de persoane din țară și din străinătate.

Biletele la festival pot fi achiziționate de pe platforma AmBilet, la linkul https://www.ambilet.ro/bilete/bucovina-motorfest-2026/