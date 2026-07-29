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Ziua și răniții din accidente în care au fost implicate trotinete electrice

Ziua și răniții din accidente în care au fost implicate trotinete electrice
Ziua și răniții din accidente în care au fost implicate trotinete electrice

Ziua și răniții din accidente în care au fost implicate trotinete electrice, un fenomen care ia amploare.

Unul dintre aceste evenimente a avut loc marți, 28 iulie, la Vatra Dornei, unde un copil de 12 ani s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

A fost preluat de o ambulanță care l-a transportat la spitalul din Vatra Dornei cu mai multe traumatisme și contuzii, ulterior fiind transferat la Spitalul Clinic de Urgență Suceava pentru investigații suplimentare.

Un alt accident s-a petrecut la Ipotești, unde un tânăr de 19 ani a căzut de pe trotineta electrică și a suferit mai multe leziuni.

Din peisaj nu putea lipsi și un accident de bicicletă. Victima este un copil de 11 ani, din satul Clit, comuna Arbore.

Acesta s-a dezechilibrat și a căzut, suferind răni la genunchi.

A fost dus la spitalul din Rădăuți, iar după ce a fost evaluat medical s-a decis transferul la spitalul din Suceava.

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