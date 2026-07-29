Ziua și răniții din accidente în care au fost implicate trotinete electrice, un fenomen care ia amploare.

Unul dintre aceste evenimente a avut loc marți, 28 iulie, la Vatra Dornei, unde un copil de 12 ani s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

A fost preluat de o ambulanță care l-a transportat la spitalul din Vatra Dornei cu mai multe traumatisme și contuzii, ulterior fiind transferat la Spitalul Clinic de Urgență Suceava pentru investigații suplimentare.

Un alt accident s-a petrecut la Ipotești, unde un tânăr de 19 ani a căzut de pe trotineta electrică și a suferit mai multe leziuni.

Din peisaj nu putea lipsi și un accident de bicicletă. Victima este un copil de 11 ani, din satul Clit, comuna Arbore.

Acesta s-a dezechilibrat și a căzut, suferind răni la genunchi.

A fost dus la spitalul din Rădăuți, iar după ce a fost evaluat medical s-a decis transferul la spitalul din Suceava.