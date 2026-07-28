Un accident rutier de o violență extremă, care a avut în prim plan viteza excesivă și neadaptată la condițiile de drum, respectiv carosabilul ud, s-a produs în noaptea de luni spre marți, în jurul miezului nopții, pe E 85, la Cumpărătura.

Pompierii militari deplasați de urgență la fața locului au găsit un autoturism Mercedes rupt în două la propriu, după ce se izbise violent de un cap de pod, dar și de un stâlp electric.

Șoferul era proiectat în afara mașinii și era în stare de semiconștiență.

Pacientul a fost preluat de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, fiind stabilizat și ulterior transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava.

Din cercetările echipei operative a poliției s-a stabilit că la volanul autoturismului Mercedes, model E270 CDI, se afla Alexandru D., în vârstă de 24 de ani, din satul Bosanci.

Acesta circula din direcția localității Bunești spre municipiul Suceava, iar la intrarea în Cumpărătura, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, respectiv ploaie și carosabil umed, autoturismul a intrat în derapaj.

Mercedesul a pătruns pe sensul opus de mers, a lovit un cap de podeț, a rulat prin șanț și a lovit apoi un stâlp de electricitate. În urma impactului, autoturismul s-a rupt în două bucăți, iar șoferul, care se afla singur în autoturism a fost aruncat în exteriorul acestuia.

La Spitalul Județean Suceava, acesta a fost preluat cu diagnosticul preliminar de ,,politraumă prin accident rutier, traumatism cranian, suspect fractură membru superior drept, observație fractură bazin, multiple excoriații”.

Tânărul nu a putut fi testat cu aparatul etilometru, dar i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vedere stabilirii alcoolemiei.

Marți dimineață, tânărul era internat pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean, în stare problematică.

Tânăr rănit grav după ce Mercedesul pe care îl conducea s-a zdrobit de un cap de pod și s-a rupt în două

Tânăr rănit grav după ce Mercedesul pe care îl conducea s-a zdrobit de un cap de pod și s-a rupt în două

Tânăr rănit grav după ce Mercedesul pe care îl conducea s-a zdrobit de un cap de pod și s-a rupt în două

Tânăr rănit grav după ce Mercedesul pe care îl conducea s-a zdrobit de un cap de pod și s-a rupt în două

Tânăr rănit grav după ce Mercedesul pe care îl conducea s-a zdrobit de un cap de pod și s-a rupt în două