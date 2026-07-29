Consiliul Județean sprijină echipa de fotbal a Sucevei cu două milioane de lei

Echipa de fotbal a Sucevei primește o finanțare de două milioane de lei de la Consiliul Județean pentru participarea în Liga a II-a.

Președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a declarat că a semnat recent contractul de finanțare pentru Asociația Club Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava și a discutat cu președintele asociației, antreprenorul Marius Neagu, despre planurile pe care le are pentru fotbalul sucevean.

„Mă bucur că unul dintre primii pași este numirea lui Dorin Goian în funcția de președinte onorific al clubului.

Am toată încrederea că experiența, notorietatea și caracterul lui Dorin vor ajuta clubul sucevean să crească”, a afirmat Șoldan.

Acesta a amintit că administrația județeană a susținut CSM Cetatea 1932 Suceava încă din primul an de mandat și a subliniat că rămâne alături de echipă, „dar și de sucevenii care își doresc să vadă din nou fotbal de calitate pe Areni sau pe noul stadion pe care îl vom construi până la urmă”.

La acest subiect, președintele a explicat că se caută un amplasament în zona metropolitană a Sucevei pentru a demara proiectul unui stadion modern al județului, pe care să se poată organiza nu doar meciuri de fotbal și alte manifestări sportive, ci și evenimente culturale cu număr mare de spectatori.