Angajat al Primăriei Verești, rănit după ce i-a căzut în cap oblonul unui camion

Un angajat al Primăriei Verești a ajuns la spital după ce i-a căzut în cap oblonul unui camion.

Bărbatul, care lucrează ca șofer pe mașina de pompieri a Primăriei Verești, efectua, împreună cu alți colegi, o serie de lucrări de reparații la vehiculele din parcul auto.

În timp ce sudau oblonul unui camion, acesta s-a desprins și l-a lovit în zona capului, lăsându-l inconștient.

Colegii s-au panicat și au sunat la serviciul unic de urgență 112 pentru a cere ajutor.

Bărbatul și-a revenit până la sosirea echipajului de la ambulanță, dar chiar și așa a fost transportat la Unitatea Primire Urgențe a spitalului din Suceava, fiind diagnosticat cu traumatism cranian.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de ”vătămare corporală din culpă”, ”neluarea masurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și ”nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”.