Actualitate

Angajat al Primăriei Verești, rănit după ce i-a căzut în cap oblonul unui camion

Angajat al Primăriei Verești, rănit după ce i-a căzut în cap oblonul unui camion
Angajat al Primăriei Verești, rănit după ce i-a căzut în cap oblonul unui camion

Un angajat al Primăriei Verești a ajuns la spital după ce i-a căzut în cap oblonul unui camion.

Bărbatul, care lucrează ca șofer pe mașina de pompieri a Primăriei Verești, efectua, împreună cu alți colegi, o serie de lucrări de reparații la vehiculele din parcul auto.

În timp ce sudau oblonul unui camion, acesta s-a desprins și l-a lovit în zona capului, lăsându-l inconștient.

Colegii s-au panicat și au sunat la serviciul unic de urgență 112 pentru a cere ajutor.

Bărbatul și-a revenit până la sosirea echipajului de la ambulanță, dar chiar și așa a fost transportat la Unitatea Primire Urgențe a spitalului din Suceava, fiind diagnosticat cu traumatism cranian.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de ”vătămare corporală din culpă”, ”neluarea masurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și ”nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”.

Recomandări

Tânăr rănit grav după ce Mercedesul pe care îl conducea s-a zdrobit de un cap de pod și s-a rupt în două

Actualitate

Tânăr rănit grav după ce Mercedesul pe care îl conducea s-a zdrobit de un cap de pod și s-a rupt în două

Actualitate

Tânăr rănit grav după ce Mercedesul pe care îl conducea s-a zdrobit de un cap de pod și s-a rupt în două

Tânăr rănit grav după ce Mercedesul pe care îl conducea s-a zdrobit de un cap de pod și s-a rupt în două
Creștere mare a numărului de înșelăciuni din online. Escrocii care acționează de la distanță i-au pensionat pe „șmenarii” clasici

Actualitate

Creștere mare a numărului de înșelăciuni din online. Escrocii care acționează de la distanță i-au pensionat pe „șmenarii” clasici

Actualitate

Creștere mare a numărului de înșelăciuni din online. Escrocii care acționează de la distanță i-au pensionat pe „șmenarii” clasici

Creștere mare a numărului de înșelăciuni din online. Escrocii care acționează de la distanță i-au pensionat pe „șmenarii” clasici
Blocajul de la Cadastru ca urmare a unui atac cibernetic paralizează tranzacțiile imobiliare. Notar din Suceava: „Sute sau chiar mii de persoane riscă să plătească TVA de 21%”

Actualitate

Blocajul de la Cadastru ca urmare a unui atac cibernetic paralizează tranzacțiile imobiliare. Notar din Suceava: „Sute sau chiar mii de persoane riscă să plătească TVA de 21%”

Actualitate

Blocajul de la Cadastru ca urmare a unui atac cibernetic paralizează tranzacțiile imobiliare. Notar din Suceava: „Sute sau chiar mii de persoane riscă să plătească TVA de 21%”

Blocajul de la Cadastru ca urmare a unui atac cibernetic paralizează tranzacțiile imobiliare. Notar din Suceava: „Sute sau chiar mii de persoane riscă să plătească TVA de 21%”
La Dornișoara, un bărbat a suferit o amputație parțială de braț și a fost preluat de un elicopter SMURD

Actualitate

Bărbatul rănit la stația de sortare din Dornișoara și-a pierdut brațul, dar viața i-a fost salvată de medici

Actualitate

Bărbatul rănit la stația de sortare din Dornișoara și-a pierdut brațul, dar viața i-a fost salvată de medici

La Dornișoara, un bărbat a suferit o amputație parțială de braț și a fost preluat de un elicopter SMURD