S.C. M TOTAL M S.R.L. , avand sediul in Municipiul Suceava, Strada Cabanei nr. 9, Judetul Suceava, cod postal, a finalizat, proiectul cu titlul „DIGITALIZAREA S.C. M TOTAL M S.R.L. IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII”, proiect finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul III. Crestere inteligenta, sustenabila si favorabila incluziunii, inclusiv coeziune economica, locuri de munca, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare si inovare, precum si o iata interna functionala, cu intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9.Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, INVESTIȚIA I3. –Scheme de ajutor pentru sectorul privat.

Obiectivul proiectului a fost in concordanta cu PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA Pilonul III. Crestere inteligenta, sustenabila si favorabila incluziunii, inclusiv coeziune economica, locuri de munca, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare si inovare, precum si o iata interna functionala, cu intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9.Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, acesta fiind de a sprijini activitatile specifice ale S.C. M TOTAL M S.R.L., in adoptarea tehnologiilor digitale, ceea ce va contribui la cresterea competitivitatii acesteia.

Rezultate:

Numar IMM-uri digitalizate: 1 Servicii si aplicatii IT dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale, inclusiv formarea profesională și educația adulților (angajaților beneficiarului): 2 Numărul de criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare: 6

Valoarea totala a proiectului a fost de 225.634,64 lei, din care valoare totala eligibila in cadrul proiectului in valoare de 155.942,07 lei.

Contractul de finantare s-a semnat in data de 23.08.2024.

Perioada de implementare a proiectului: pana la data de 31.07.2026.

Impactul investitiei este de a sprijini digitalizarea S.C. M TOTAL M. S.R.L., ceea ce ar putea contribui ulterior la cresterea competitivitatii, favorizand inovarea acestei intreprinderi si facilitand noi formule de lucru.

Pentru informaţii suplimentare, va rugam sa contactati S.C. M TOTAL M. S.R.L. la tel. 0766488871 e-mail: hotelcaprioara@yahoo.com , Administrator: Munteanu Cosmin Flavius.