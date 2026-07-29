Afaceristul-escroc cu mobilă Vlăduț Luchian a scăpat dintr-un alt dosar de înșelăciune prin prescripția faptelor.

Judecătoria Suceava a constatat că a intervenit prescripția faptelor, așa încât Luchian a scăpat basma curată.

În schimb, judecătorul l-a obligat la plata sumei de 23.800 de lei către femeia pe care a țepuit-o, plus cheltuielile de judecată.

Soluția nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

Se așteaptă pronunțarea într-un alt dosar, în care prejudiciul este de peste 800.000 de lei

Într-un alt dosar, în care pronunțarea s-a amânat timp de un an și opt luni, judecătorul de caz de la Tribunalul Suceava l-a găsit vinovat pe Luchian pentru infracțiunea de spălare de bani, pentru care l-a condamnat la 3 ani și 6 luni, respectiv evaziune fiscală, pentru care a primit 2 ani și 6 luni.

Pentru alte infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată a intervenit prescripția faptelor ca urmare a timpului enorm scurs de la momentul comiterii faptelor și până la soluția de vineri, 20 februarie, care însă nu este definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel Suceava, iar pronunțarea este amânată pentru luna august.

Faptele pentru care a intervenit prescripția sunt folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, în folosul lui propriu și înșelăciune.

Mai trebuie spus că în iunie 2025, Vlăduț Luchian a mai fost condamnat într-un alt dosar de înșelăciune, la 2 ani, 2 luni și 20 de zile de închisoare cu executare.

Acum, după contopirea tuturor condamnărilor, afaceristul-escroc are de executat o pedeapsă de 5 ani, 2 luni și 20 de zile în regim de detenţie.

Instanța l-a mai obligat pe Vlăduț Luchian și la plata unor despăgubiri serioase față de persoanele pe care le-a păcălit că le va confecționa mobilă, pentru ca în final totul să se dovedească o țeapă ordinară.

El a fost trimis în judecată pentru că, în perioada mai 2017 – septembrie 2019, la diferite intervale de timp, a indus în eroare 45 de persoane vătămate cu ocazia încheierii și executării unor contracte de prestări servicii, prezentându-le ca adevărate fapte mincinoase (înscrisuri întocmite în numele societății semnate de inculpat), acțiuni întreprinse de inculpat în scopul de a obține pentru el un folos patrimonial injust în valoare totală de 828.900 de lei.

Oamenii au fost amânați și purtați cu vorba până când s-au lăsat păgubași și s-au împăcat cu ideea că au fost înșelați ori au depus plângeri penale și reclamații pe la Protecția Consumatorului.

Care sunt faptele pentru care a fost condamnat definitiv într-un alt dosar

Într-un al treilea dosar de înșelăciune, Curtea de Apel Suceava l-a condamnat definitiv pe Vlăduț Luchian.

Pe 27 iunie 2025, el a primit 2 ani, 2 luni și 20 de zile cu executare, iar în baza acestei sentințe a fost ridicat de acasă și dus la Penitenciarul Botoșani, de unde a ieșit deja de câteva luni bune.

În acest dosar de înșelăciune în formă continuată au fost 11 părți vătămate.

În calitate de administrator al SC ALLFORM GROUP SRL, folosind ca mijloace frauduloase contracte de prestări servicii și facturi proforme pentru vânzarea/achiziția unor piese de mobilier, a indus în eroare 11 persoane vătămate, care i-au achitat pentru mobilier sume importante, rezultând un prejudiciu total de aproape 280.000 de lei.

Așadar, o medie de prejudiciu de 25.000 de lei per persoană înșelată.

Țepele au fost date prin intermediul unui site și al unei pagini de Facebook, „mobilaexclusivista”, unde Luchian se prezenta drept producător național de mobilier din PAL și MDF vopsit.