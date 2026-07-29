Enumeram deunăzi lucrurile bune cu care ne-am ales după această Cupă Mondială din SUA, Mexic și Canada, unul dintre ele fiind setul de reguli prin care s-a contracarat penibilul spectacol al tragerii de timp din finalul meciurilor, de la care nu se dădeau înapoi nici marile echipe, de club sau naționale. Ultima redută rămăsese portarul. Se știe, jocul se oprește dacă unul dintre portari se accidentează și nu se poate relua până ce acesta nu revine între buturi. Dacă un jucător de câmp putea fi ținut pe margine un minut după îngrijiri, la portar regula nu se putea aplica, cea enunțată mai sus prevalând. Ei bine, sub egida IFAB (International Football Association Board), fotbalul englez derulează în sezonul 2026-2027 un proiect-pilot revoluționar menit să elimine exact tragerile de timp ale portarilor, numite de ei „time-out-uri tactice”. Ia să vedeți ce le-a trecut prin cap… Dacă meciul este oprit pentru ca portarul să primească îngrijiri medicale pe teren, antrenorul are la dispoziție câteva secunde pentru a desemna un jucător de câmp care trebuie să părăsească imediat terenul! Acesta va trebui să rămână pe tușă timp de cel puțin un minut din momentul în care meciul se reia, lăsându-și echipa în inferioritate numerică. Așadar, se translatează către un coechipier aceeași prevedere referitoare jucătorii de câmp. Dar ce se întâmplă dacă antrenorul trage și el de timp, adică se preface că ezită, că nu se poate hotărî etc.? Căpitanul plătește! El va fi cel trimis automat pe tușă pentru un minut. Cum vi se pare? Mie unuia mi se pare o chestie ingenioasă. Desigur, există situații exceptate, de exemplu când accidentarea este vizibilă sau când portarul chiar nu mai poate continua și este înlocuit. S-au gândit englezii la toate, dar deocamdată beneficiază doar englezii! De celelalte reguli implementate la Mondiale de FIFA beneficiem cu toții, în timp ce aceasta va fi deocamdată testată doar în Premier League și cupele aferente. Nu văd de ce regula n-ar trece testul, astfel încât să se generalizeze de la anul. Pentru binele jocului, să aibă acoperire și sloganul oficial al FIFA.