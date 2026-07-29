Fără permis de conducere, a băut „trei beri” și a plecat să probeze o mașină pe care intenționa să o cumpere

Un tânăr de 19 ani a ajuns în arestul Poliției Suceava după ce a plecat să probeze o mașină pe care intenționa să o cumpere, deși era băut și nu avea permis de conducere.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 19 iulie, la Vicovu de Sus, când tânărul cu domiciliul în comuna Horodnic de Sus a fost tras pe dreapta în timp ce conducea haotic un autoturism marca Audi A4.

Șoferul le-a spus din start polițiștilor că nu are permis de conducere, a băut ”trei beri” și că a plecat să probeze mașina pe care dorea să o cumpere.

Mai mult, mașina avea ITP-ul expirat și nu avea RCA valabil, nereguli pentru care tânărul a fost amendat cu 6.325 de lei.

Cum acesta mirosea și a alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoare de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la spital, unde i s-a recoltat doar o probă de sânge, în timp ce proba a doua a fost refuzată.

Rezultatul la prima probă, care a venit zilele trecute, a indicat o valoare de 1,96 la mie.

La scurt timp după ce a venit acest rezultat, tânărul de 19 ani a fost reținut 24 de ore pentru comiterea infracțiunilor de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ”conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.