Ziua Imnului Național a fost marcată la Suceava printr-o ceremonie militară și mesaje ale autorităților despre unitate, patriotism și responsabilitate

Ziua Imnului Național al României a fost marcată miercuri, 29 iulie, la Suceava, printr-o ceremonie organizată în Piața Tricolorului, la care au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, cadre militare, reprezentanți ai cultelor religioase și numeroși suceveni.

Manifestările au inclus ceremonialul militar și religios și intonarea Imnului Național, precum și alocuțiuni susținute de prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv, primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, și vicepreședintele Consiliului Județean Stelian Simerea.

În discursul său, primarul Vasile Rîmbu a vorbit despre rolul Imnului Național ca simbol al unității și al valorilor comune, într-o perioadă în care societatea este marcată de opinii și perspective diferite. „O țară rămâne puternică atunci când oamenii ei împărtășesc aceleași valori și aceleași repere. Putem avea opinii diferite despre multe lucruri. Dar atunci când se intonează Imnul Național, ne amintim că aparținem aceleiași Românii”, a declarat edilul.

Vasile Rîmbu a subliniat că patriotismul nu se rezumă la momentele solemne, ci se exprimă prin responsabilitatea de zi cu zi, respectul pentru lege, muncă și comunitate.

„Ca primar al municipiului Suceava, cred că iubirea de țară se vede și în lucrurile aparent obișnuite: în felul în care ne îngrijim orașul, în felul în care ne facem meseria, în grija pe care o purtăm comunității și în responsabilitatea cu care lăsăm ceva mai bun generațiilor care vin”, a afirmat acesta.

La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Stelian Simerea a evocat istoria Imnului Național și semnificația pe care acesta o are pentru români, de la Revoluția de la 1848 până în prezent.

„Poate că cea mai puternică emoție apare atunci când îl auzim la o competiție internațională, după victoria unui sportiv român. Pentru câteva clipe, bucuria unui singur om devine bucuria unei țări întregi. Aceasta este, cred, forța unui imn: nu doar să vorbească despre trecut, ci și să-i aducă împreună pe oamenii unei țări”, a spus Stelian Simerea. El a evidențiat și faptul că patriotismul trebuie demonstrat prin modul în care fiecare cetățean își îndeplinește responsabilitățile și contribuie la dezvoltarea comunității.

La rândul său, prefectul Bogdan Păstrăv a transmis că Imnul Național este unul dintre cele mai importante simboluri ale statului român și un reper al identității și solidarității naționale.

„Imnul Național este mai mult decât un simbol oficial al statului. El poartă în versurile sale memoria momentelor de cumpănă și de speranță ale națiunii noastre și ne amintește de responsabilitatea pe care o avem de a contribui, fiecare dintre noi, la consolidarea unei societăți unite, democratice și prospere”, a declarat prefectul.

Acesta a reafirmat angajamentul Instituției Prefectului de a susține promovarea valorilor patriotice, a spiritului civic și a respectului față de simbolurile naționale.