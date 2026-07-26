A depășit pe linia continuă și a provocat un accident cu patru răniți

Șoferul unui autoturism VW, care a depășit total imprudent, a provocat gravul accident de sâmbătă seară dintre Bosanci și Luncușoara-Udești, în urma căruia au ajuns la spital patru persoane, printre care și un copil.

Din cercetările poliției a rezultat că sâmbătă seară, în jurul orei 21.00, șoferul unui autoturism VW, în timp ce se deplasa pe DJ 208A, din direcția Bosanci înspre sat Luncușoara, a efectuat manevra de depășire a unui autoturism peste marcajul longitudinal continuu, simplu, care desparte sensurile de mers (și în zona de acțiune a indicatorului ,,depășirea interzisă”), cauză din care s-a izbit frontal în autoturismul marca Jeep, care circula din sensul opus de mers și era condus regulamentar de o șoferiță.

Impactul dintre cele două mașini a fost violent, după ce se vede și în fotografii.

Doi ocupanți ai autoturismului marca Volkswagen și doi ocupanți ai autoturismului marca Jeep au suferit leziuni, fiind preluați de echipajele medicale și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava,

Printre ei și șoferul și șoferița.

În cazul șoferului de pe VW și a pasagerei din mașina acestuia, aceștia aveau contuzii de bazin în investigații, plus alte tipuri de contuzii.

Cei doi șoferi implicați în accident au putut fi verificați cu etilotestul și nu erau băuți.

Din cauza distrugerilor suferite de mașini, pe șosea s-au produs scurgeri de carburanți și lubrifianți, existând risc de incendiu. Din acest motiv, la locul accidentului, echipajele de pompieri au acționat pentru curățarea carosabilului de resturile metalice și substanțele periculoase, în vederea redeschiderii traficului în condiții de siguranță.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava continuă ancheta într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii vătămare corporală din culpă.

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