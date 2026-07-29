Cele două stații de autobuz de pe strada Ana Ipătescu din centrul Sucevei, intens tranzitate, dar aflate într-o stare avansată de degradare, vor intra într-un amplu proces de reamenajare. Primarul Vasile Rîmbu a declarat că vizează transformarea radicală a acestor spații prin aplicarea unui concept urbanistic unitar, corelat cu proiectul de reabilitare a monumentului istoric Curtea Domnească. Modernizarea este însă condiționată de situația juridică complexă a terenurilor adiacente, care includ bucăți de trotuar și spații verzi care de-a lungul anilor au ajuns în proprietate privată.

Proiectul administrației locale, aflat în lucru, impune ca firmele care dețin spații comerciale în vecinătatea stațiilor să își adapteze construcțiile și activitatea la noul design stabilit de urbaniști. Primarul Vasile Rîmbu a avertizat că municipalitatea nu va accepta compromisuri estetice sau funcționale în zona centrală și că este pregătit să recurgă la măsuri radicale dacă negocierile vor eșua. „Dacă nu ajungem la un consens cu aceste firme și nu vor rezona cu conceptul specialiștilor, vom iniția procedurile de expropriere pentru cauză de utilitate publică. Dacă acceptă și vor respecta ceea ce propun urbaniștii, anul viitor vom moderniza cele două stații, corelând lucrările cu cele de reabilitare a Curții Domnești, care încep în acest an”, a explicat Vasile Rîmbu.

Cele două stații de autobuz din Centru sunt printre cele mai mizerabile din oraș. Materialele din care sunt construite sunt învechite și degradate, trotuarele sunt blocate parțial de chioșcuri și diverse clădiri comerciale care s-au extins până în aliniamentul străzii, îngustând spațiul de așteptare pentru călători și pistele destinate bicicliștilor.

Consens pentru modernizare sau expropriere sunt variantele lui Rîmbu pentru comercianții din stația de autobuz din centrul Sucevei

Exproprierea are un parcurs birocratic strict și de durată

În ipoteza în care operatorii economici din zonă vor refuza conformarea la standardele solicitate, trecerea la expropriere presupune un mecanism complex. Legislația impune îndeplinirea cumulativă a cinci condiții stricte: 1) interesul public local real – extinderea infrastructurii rutiere urbane, reconfigurarea trotuarelor și modernizarea stațiilor de transport public se încadrează în criteriile legale; 2) declararea utilității publice – actul nu se emite unilateral de primărie, ci de către Consiliul Județean, în urma analizării dosarului de către o comisie de specialitate; 3) principiul proporționalității – municipalitatea trebuie să demonstreze că nu există nicio altă alternativă fezabilă, cum ar fi de exemplu mutarea stației pe un teren public existent, și că obiectivele nu pot fi atinse prin alte căi; 4) documentația de urbanism aprobată – extinderea și modernizarea trebuie prevăzute în Planul Urbanistic General (PUG) sau într-un Plan Urbanistic Zonal (PUZ), Consiliul Local trebuie să voteze indicatorii tehnico-economici și să aprobe coridorul de expropriere cu lista imobilelor afectate; 5) asigurarea fondurilor pentru o „dreaptă și prealabilă despăgubire”. Primăria este obligată să consemneze sumele de bani destinate despăgubirilor într-un cont bancar, înainte ca dreptul de proprietate să fie transferat. Sumele se stabilesc prin expertize notariale raportate la valoarea de piață a imobilelor.

Dacă se ajunge la expropriere, vor trebui urmate patru etape administrative. Prima constă în adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea indicatorilor tehnici și declanșarea procedurii. Urmează notificarea individuală a proprietarilor privați și afișarea publică a listei cu imobilele vizate. Ulterior, primăria consemnează sumele stabilite de experți și emite decizia de expropriere. Din acel moment, dreptul de proprietate trece automat în patrimoniul public al municipiului Suceava, iar eventualele contestații depuse de patroni în instanță cu privire la valoarea despăgubirilor nu vor mai putea suspenda executarea lucrărilor. Stabilirea sumelor finale se va face ulterior, prin comisii de analiză sau prin hotărâri judecătorești, dacă expropriații decid să dea în judecată administrația locală.