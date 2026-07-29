Locul III la BOOVIE 2026! O nouă performanță remarcabilă pentru Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc

Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc obține o nouă performanță remarcabilă la Festivalul Internațional BOOVIE 2026, unde echipa Mystic Fire a câștigat Premiul III la secțiunea Boovie Rookie.

Din peste 500 de echipe participante la Festivalul Internațional de Book Trailere BOOVIE 2026, echipa Mystic Fire a obținut Premiul III la secțiunea Boovie Rookie, cu trailerul realizat după romanul „Când o să te faci mare” de Miguel Gane.

Este o reușită care încununează talentul, creativitatea și munca susținută a elevilor, coordonați de profesoarele Lidia Mîrzac și Cristiana Bârgăuan, demonstrând încă o dată că lectura poate inspira proiecte artistice de excepție și poate transforma o poveste într-o experiență cinematografică.

Felicitări elevilor Ioana Macovei, Alexandru Tănase, Alicia Tănăsescu, Ana Maria Cîrstiuc, Eliza Lucuțar, Luiza Fuior, Ioana Ciornei, Emilian Lucan, Maria Oțelea, Cristian Porcuțan și Teotim Rusu pentru această performanță care aduce prestigiu colegiului și comunității din Câmpulung Moldovenesc.

Competiția nu s-a încheiat însă. Echipa Mystic Fire este acum în cursa pentru Premiul de Popularitate, iar fiecare dintre noi poate contribui la obținerea lui. După publicarea trailerului pe YouTube, îl puteți susține urmărind videoclipul, apreciindu-l, lăsând un comentariu și distribuindu-l către cât mai mulți prieteni. Fiecare apreciere, comentariu și distribuire contează și îi poate aduce mai aproape de un nou trofeu.