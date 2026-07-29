Atribuire exclusiv online a abonamentelor de parcare în Suceava și flexibilitate în intervalul 08.00-16.00

Procesul de atribuire a locurilor de parcare de reședință din municipiul Suceava devine complet digitalizat și adaptat realităților traficului urban, din 31 iulie a.c.. Cererile pentru obținerea unui abonament nu se mai depun la ghișee, ci exclusiv prin intermediul platformei online parcari.primariasv.ro, site unde poate fi consultată și harta interactivă ce cuprinde delimitarea zonelor și dispunerea locurilor de parcare disponibile.

În timpul zilei, în intervalul 08.00-16.00, programul de parcare este flexibil, în sensul că abonamentul este valabil pentru întreaga zonă atribuită, permițând riveranilor care revin acasă devreme să parcheze gratuit pe orice spațiu liber dacă locul lor nominal este ocupat, în timp ce firmele pot folosi aceste spații doar în baza unui abonament de zi, fără loc rezervat.

Următoarele sesiuni de atribuire sunt pentru zonele Mărășești 1 și Sf. Vineri

Primăria Suceava a anunțat calendarul următoarelor sesiuni de emitere a abonamentelor. Prima zonă vizată este Mărășești 1, pentru care sesiunea de emitere a abonamentelor va debuta pe 31 iulie, începând cu ora 14.00, iar începând cu data de 4 august a.c., tot de la ora 14.00, vor putea aplica locuitorii din zona Sf. Vineri.

Pentru a obține un loc de parcare, solicitanții trebuie să încarce pe platformă cartea de identitate, care să ateste că solicitantul are domiciliul sau reședința (viza de flotant) în zona parcării respective, și certificatul de înmatriculare al autoturismului (talonul), din care să rezulte că persoana care aplică este proprietarul sau utilizatorul de drept al vehiculului.

De asemenea, solicitantul trebuie să aibă taxele și impozitele locale achitate la zi, dar pentru a simplifica birocrația, nu trebuie să depună un certificat fiscal, ci verificarea stării de plată va fi efectuată de personalul Serviciului Parcări, ulterior depunerii dosarului online.

Tarife diferențiate și reguli flexibile pentru riverani și firme

Un abonament standard pentru persoanele fizice costă 500 de lei și este valabil pentru un an calendaristic, adică 365 de zile de la data emiterii. Coordonatorul procesului de atribuire, șeful Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, a adus clarificări privind managementul locurilor în timpul zilei. Conform declarațiilor sale, dacă un abonat revine cu mașina acasă în intervalul 08.00-16.00 și își găsește locul rezervat ocupat, poate parca gratuit pe orice alt loc liber din acel perimetru deoarece în intervalul orar menționat abonamentul este valabil pe întreaga zonă de atribuire (cum este, de exemplu, Mărășești 1).

Regulile se schimbă în cazul persoanelor juridice. Firmele pot achiziționa abonamente de parcare în zona în care își au sediul, la un cost de 1.500 de lei pe an. Acest abonament pentru firme este valabil strict în intervalul orar 08.00-16.00 și nu presupune un loc nominal rezervat. Angajații pot parca pe orice loc liber din perimetru, însă au obligația ca la ora 16.00 să-l elibereze, lăsându-l disponibil pentru riveranii care se întorc acasă.

Vasile Rîmbu: „Ordinea nu costă, însă dezastrul și haosul – da”

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a subliniat importanța acestor măsuri pentru locuitorii orașului, recunoscând că părerile comunității sunt, în mod firesc, împărțite atunci când vine vorba de gestionarea spațiului public. Primarul a precizat că toate perspectivele sunt ascultate cu atenție, însă „dreptul de veto” le aparține exclusiv sucevenilor care dețin autovehicule și locuiesc în oraș, fiindcă lor le este adresată această facilitate.

„Locul de parcare oferă un beneficiu exclusiv, de aceea o taxă este absolut firească – o taxă care, de altfel, va scădea în viitor. Vom continua fără ezitare aceste proceduri de atribuire. O facem pentru că foarte mulți suceveni o cer în mod expres, dar și pentru că drumul Sucevei este orientat clar spre o civilizație urbană spre care tindem cu toții. Ordinea nu costă, însă dezastrul și haosul – da. Parcarea de lângă casă începe, înainte de toate, cu respectul pentru oraș, prin dialog, transparență și fără conflicte între vecini, bazându-ne pe reguli corecte”, a declarat Vasile Rîmbu.

Acesta a explicat și logica din spatele „programului de zi”, arătând că locurile de parcare reprezintă o problemă de echitate, nu un privilegiu. Un autoturism sosit ocazional în cartier nu trebuie să afecteze confortul celor care locuiesc acolo. Primarul a făcut apel la soluția de conviețuire civilizată în cazul unor eventuale suprapuneri de program: dacă un riveran se întoarce acasă mai devreme de ora 16.00 și locul său este ocupat temporar, poate parca pe locul unui vecin, urmând ca ordinea să se restabilească de la sine mai târziu, pe bază de înțelegere și respect reciproc. Acolo unde buna înțelegere dă greș, autoritățile sunt gata să intervină. Poliția Locală este gata să aplice sancțiuni și să restabilească ordinea dacă regulile stabilite nu sunt respectate. În viziunea primarului, o comunitate cu adevărat bine organizată nu este una lipsită total de probleme, ci una care deține reguli clare și eficiente prin care acestea pot fi rezolvate rapid.

Sucevenii care întâmpină dificultăți tehnice la utilizarea platformei online sau care au nevoie de lămuriri suplimentare privind actele necesare pentru atribuirea unui abonament de parcare pot trimite mesaje la adresa de e-mail parcaresv@primariasv.ro sau pot apela numărul de telefon 0725.055.135 pentru a intra în legătură cu personalul Serviciului Parcări.