264 de contestații la concursul național de titularizare 2026, în județul Suceava

În județul Suceava au fost înregistrate 264 de contestații la rezultatele obținute de candidați la concursul național de titularizare 2026, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Contestațiile au putut fi depuse în perioada 28–29 iulie, atât la sediul instituției, cât și prin mijloace electronice.

Cele mai multe contestații au fost depuse la disciplina Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii, unde au fost înregistrate 41 de solicitări. Pe locul al doilea se află disciplina destinată învățământului primar – Limba și literatura română și matematică, elemente de pedagogie școlară și metodica predării, cu 37 de contestații.

Un număr ridicat de contestații s-a înregistrat și la Limba și literatura română (24), Educație fizică și sport (20) și Psihopedagogie specială (20). De asemenea, au fost depuse 15 contestații la Biologie, 13 la Matematică, 11 la Istorie și 8 la Limba și literatura engleză.

La alte discipline, numărul contestațiilor a fost mai redus, variind între una și șase solicitări, inclusiv la Chimie, Fizică, Geografie, Informatică, Religie, Silvicultură, Arte vizuale, Educație muzicală, Consiliere psihopedagogică, Educație socială și alte specializări tehnice sau vocaționale.

Rezultatele finale ale concursului național de titularizare vor fi afișate în data de 4 august 2026, atât online, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, după soluționarea tuturor contestațiilor.

La examenul de titularizare 2026 s-au înscris 1.491 de candidați, repartizați în șase centre de concurs din municipiul Suceava: Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” – 189 de candidați; Școala Gimnazială „Miron Costin” – 285 de candidați; Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – 295 de candidați; Liceul cu Program Sportiv – 219 candidați; Școala Gimnazială Nr. 10 – 219 candidați; Școala Gimnazială „Ion Creangă” – 284 de candidați.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, 667 de candidați au obținut note între 7 și 9,99, iar 388 au fost notați cu note între 5 și 6,99. Niciun candidat nu a obținut nota 10.

La nivelul județului, ponderea notelor cuprinse între 7 și 10 este de 54,4%, iar în rândul absolvenților promoției curente procentul notelor de cel puțin 7 este de 46,2%.