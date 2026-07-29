Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea cere eliminarea inechităților din sistemul pensiilor militare

Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea susține că militarii rezerviști, alături de polițiști, jandarmi și pompieri, trebuie să beneficieze de un tratament echitabil din partea statului și anunță că va susține în Parlament inițiative legislative menite să elimine inechitățile existente în sistemul pensiilor militare de serviciu.

Petru Negrea a spus că, în ultimele luni, a avut discuții cu numeroși militari rezerviști care i-au semnalat problemele cu care se confruntă, cea mai importantă fiind diferențele dintre pensiile persoanelor care au avut aceeași funcție, același grad și responsabilități similare, dar care s-au pensionat în perioade diferite. „Militarii, polițiștii, jandarmii și pompierii care au servit România cu onoare nu cer privilegii. Ei cer respectarea drepturilor dobândite prin lege și un tratament echitabil din partea statului român”, a declarat Petru Negrea. El consideră că actualizarea pensiilor militare trebuie să aibă la bază principiul echității, astfel încât persoane cu responsabilități și cariere comparabile să beneficieze de un tratament similar. „Cred cu tărie că principiul care trebuie să stea la baza oricărei soluții este unul simplu: la responsabilități egale și cariere comparabile trebuie să existe un tratament echitabil din partea statului”, a afirmat deputatul AUR de Suceava. Potrivit acestuia, soluțiile legislative trebuie identificate cu respectarea Constituției, a legislației în vigoare și a posibilităților bugetare ale României, subliniind că demersul nu urmărește acordarea unor privilegii, ci înlăturarea unor inechități.

El a anunțat că va continua dialogul cu organizațiile reprezentative ale rezerviștilor și va susține în Parlament proiectele care urmăresc eliminarea discrepanțelor din sistem și consolidarea respectului acordat celor care au purtat uniforma statului român. De asemenea, cu prilejul împlinirii a 35 de ani de activitate ai filialelor militarilor rezerviști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, deputatul AUR de Suceava a transmis un mesaj de apreciere pentru membrii acestora, mulțumindu-le pentru profesionalismul, devotamentul și serviciul adus României.

„România are nevoie de oameni care și-au făcut datoria. Statul român are datoria să-și respecte, la rândul său, angajamentele față de ei”, a concluzionat deputatul Petru Negrea.