Toți magistrații aflați în activitate la Judecătoria Suceava s-au abținut să judece dosarul primarului suspendat din Mitocu Dragomirnei

Toți magistrații aflați în activitate în acest moment la Judecătoria Suceava s-au abținut să judece dosarul primarului suspendat din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc.

Era vorba de verificarea măsurilor preventive în dosarul în care Radu Reziuc este trimis în judecată.

În aceste condiții, dosarul a fost trimis la Judecătoria Fălticeni, iar un magistrat de aici a decis menținerea arestului la domiciliu pentru primarul suspendat din Mitocu Dragomirnei.

Soluția nu este definitivă și poate fi contestată la Tribunalul Suceava. Dacă măsura va fi menținută, Radu Reziuc va bifa a șaptea lună de arest la domiciliu.

Faptele pentru care a fost trimis în judecată

Primarul suspendat al comunei Mitocu Dragomirnei a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru mai multe infracțiuni.

Primarul este acuzat de violențe majore asupra iubitei sale și fiicei acesteia. Reziuc avea o relație cu Alina Stanciu, însă la începutul acestui an între ei au apărut conflicte, care au degenerat pe 29 ianuarie.

Procurorii au trimis și un comunicat în care au arătat că inculpatul va fi judecat pentru infracțiunile de violență în familie, lovire sau alte violențe şi două infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal.

Succint, primarul este acuzat că le-a sechestrat o noapte întreagă pe iubita sa și pe fiica acesteia. Cele două ar fi fost lovite cu pumnii și cu picioarele.

Procurorii au făcut referire în rechizitoriu și la o armă cu potențial letal: ”La 29.01.2026, în jurul orei 01:30, în timp ce se afla în interiorul imobilului (casă de locuit), situat însă pe raza comunei Mitocu Dragomirnei, a exercitat acte de violență fizică asupra concubinei sale, pe care a lovit-o peste cap şi corp cu pumnii şi picioarele, cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 5-6 zile de îngrijiri medicale şi asupra fiicei concubinei sale, pe care a lovit-o cu picioarele peste corp şi cu o armă cu potenţial letal (pistol) în zona capului, cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale, după care a împiedicat persoanele vătămate să părăsească respectivul imobil până dimineața, în jurul orei 07:00”.

Printre altele, mama și fiica au fost duse la testul poligraf, care a arătat că spun adevărul, cel puțin în ceea ce privește actele de violență și de sechestrare, aspect care a cântărit foarte mult la decizia de reținere și ulterior de arestare.

Pistolul cu care și-ar fi amenințat concubina nu a fost găsit, deși cu ajutorul celor de la ISU Suceava a fost golit și iazul din curtea casei.

Lui Radu Reziuc i s-a montat și brățară electronică

La începutul lunii februarie a intrat în vigoare și ordinul de protecție prin care lui Radu Reziuc îi este interzis să se apropie la mai puțin de 50 de metri față de reclamantă și față de fiica acesteia, în vârstă de 19 ani, inclusiv de locuința acestora și față de școala unde învață tânăra.

Primarului îi este interzis să ia legătura cu cele două, inclusiv telefonic sau prin corespondență.

Conform decizie Judecătoriei Suceava, din 3 februarie, primarului i s-a montat un dispozitiv electronic de supraveghere, pentru o perioadă de 12 luni.

Primarului i s-a atras atenția la momentul respectiv că încălcarea oricărei obligații sau interdicții constituie infracțiunea de nerespectare a hotărârii judecătorești și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.