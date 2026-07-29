Cetatea va aborda Liga a II-a cu un lot format din 29 de jucători

Lotul cu care Cetatea va aborda ediția de campionat 2026-2027 a Ligii a II-a este schimbat radical față de sezonul precedent.

Din echipa care a reușit promovarea au fost păstrați doar 12 jucători, este vorba de Alin Ciobanu, Alexandru Dohotariu, Ruslan Chelari, Ciprian Perju, Ruben Sumanariu, Ilie Marian, Cosmin Tucaliuc, Andrei Cerlincă, Mario Bai, Ștefan Petraru, Gabriel Răducan și Stephane Ferhaoui.

Lista fotbaliștilor care au plecat de pe Areni în această vară îi cuprinde pe David Feșteu, Păunel Apetrei, Juan Pătrașcu, Vlad Antonio, Radu Ungurianu, Șerban Nițu, Andrei Buceac, Marian Drăghiceanu și Marius Codreanu, Cătălin Grosu, Răzvan Gorovei și Alexandru Zaharia.

În locul acestora, au ajuns la Cetatea 17 jucători noi: Cătălin Golofca (mijlocaș lateral), Lorand Fulop (mijlocaș central), Aleksandru Longher (atacant) și Bogdan Grosu, toți de la Șoimii Gura Humorului, Vlad Cimbru (fundaș central) și Alexandru Aftanache (atacant), ambii de la FC Bacău, Stejărel Vișinar (fundaș central), Alin Burdeț (fundaș central) și Matei Manolache (fundaș stânga), toți de la Gloria Bistrița, Gabriel David (mijlocaș central), de la FC Botoșani, Mihai Andrei (fundaș dreapta), de la Unirea Braniștea, Kayondo Mahadi Mahrez (atacant), de la Dumlupinar TSK, din Ciprul de Nord, Denis Bujor (atacant lateral), de la FC Voluntari, Ricardo Farcaș (mijlocaș central) și Vlad Ilie (mijlocaș central), ambii de la Politehnica Iași, Alexandru Micu (portar), de la Axiopolis Cernavodă, și Vlad Murariu (mijlocaș), de la LPS Suceava.

Chiar dacă startul campionatului bate la ușă, formația pregătită de Petre Grigoraș urmând să primească sâmbătă, 1 august, cu începere de la ora 11.00, pe Areni, vizita Concordiei Chiajna în prima etapă a Ligii a II-a, managerul sportiv Ciprian Anton a declarat că lista achizițiilor rămâne deschisă. „Cred că ne-am mișcat bine pe piața transferurilor, aveam nevoie să ne primenim lotul pentru că în eșalonul secund nivelul este cu totul altul. Este obligatoriu să avem concurență în echipă și să existe dubluri pe fiecare post. Singura poziție neacoperită în totalitate în prezent este cea de atacant central, de aceea căutăm pe ultima sută de metri un jucător în avanposturi care să-l concureze pe Răducan”, a precizat Ciprian Anton.