Gheorghe Șoldan critică repartizarea posturilor deblocate în spitale: „Suceava a primit doar 89 din cele 199 solicitate, în timp ce Oradea lui Bolojan a primit 131”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Guvernul a repartizat posturile deblocate pentru unitățile sanitare din România, susținând că Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a fost dezavantajat. Potrivit lui Gheorghe Șoldan, spitalul sucevean a primit aprobarea pentru ocuparea a doar 89 dintre cele 199 de posturi solicitate, în condițiile în care „Oradea lui Bolojan” a beneficiat de deblocarea a 131 de posturi de la spitalul județean.

„După ce luni de zile a susținut că nu se poate, premierul demis Ilie Bolojan a aprobat aseară deblocarea unor posturi în spitalele din România. A făcut-o abia după declanșarea grevei în peste 400 de spitale și după ce Parlamentul, la inițiativa PSD, adoptase deja soluția legislativă pentru rezolvarea crizei”, a declarat președintele CJ Suceava.

El consideră că repartizarea posturilor nu reflectă nevoile reale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava, unitate care deservește aproximativ 650.000 de locuitori din județ, dar și numeroși pacienți din județele învecinate, precum și din Ucraina și Republica Moldova.

Șoldan a arătat că deficitul de personal reprezintă una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă spitalul sucevean, subliniind că secțiile funcționează în condiții de presiune permanentă, cadrele medicale sunt suprasolicitate, iar lipsa personalului afectează activitatea și calitatea serviciilor medicale. „Nu contest nevoia de personal a spitalului din Oradea. Sunt convins că și acolo este nevoie de medici, asistenți și personal auxiliar, așa cum este nevoie în toate spitalele mari din România. Doar că, în forma actuală, această împărțire nu este corectă”, a afirmat Gheorghe Șoldan.

În final, președintele Consiliului Județean Suceava a solicitat autorităților centrale să explice criteriile care au stat la baza repartizării posturilor și a cerut „respect pentru județul Suceava și transparență în deciziile care afectează direct viața oamenilor”.