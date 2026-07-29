Lucrările la noua creșă construită în orașul Liteni avansează conform graficului de execuție, a anunțat primarul Tomiță Onisii. Acesta a precizat că investiția „Creșă mică cu 4 grupe” începe să prindă contur și va asigura condiții moderne pentru îngrijirea și educația timpurie a copiilor din comunitate. Noua clădire va avea o suprafață desfășurată de aproximativ 1.250 de metri pătrați și este proiectată la standarde nZEB (clădire cu consum de energie aproape zero), urmând să beneficieze de soluții moderne pentru eficiență energetică. Printre acestea se numără panouri fotovoltaice, panouri solare pentru prepararea apei calde, încălzire în pardoseală, sisteme performante de ventilație și o izolație termică de înaltă calitate.

Creșa va avea o capacitate de 40 de locuri pentru copii cu vârste cuprinse între unu și trei ani. Proiectul include dormitoare, grupuri sanitare dedicate copiilor, cabinet medical, bucătărie, spălătorie, spații administrative și tehnice, precum și un loc de joacă exterior amenajat pentru cei mici. Tomiță Onisii a subliniat că investiția reprezintă mai mult decât ridicarea unei clădiri, fiind un proiect destinat sprijinirii familiilor tinere și dezvoltării comunității.

„Construim un loc în care începe viitorul copiilor noștri. Fiecare zid ridicat astăzi înseamnă mai mult decât o construcție, înseamnă sprijin pentru tinerele familii, șanse egale pentru cei mici și o investiție durabilă în viitorul comunității noastre”, a declarat primarul orașului Liteni, care a adăugat că prin realizarea acestei investiții, administrația locală continuă dezvoltarea infrastructurii educaționale din oraș, oferind părinților servicii moderne de îngrijire și educație pentru copii, în condiții de confort și siguranță.

Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a anunțat că lucrările la noua creșă cu 40 de locuri din oraș avansează conform graficului