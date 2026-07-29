Echipa USV s-a calificat în sferturile Jocurilor Europene Universitare de pe prima poziție

Echipa masculină de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a calificat de pe primul loc în sferturile de finală ale Jocurilor Europene Universitare de la Salerno, fază a competiției în care se va confrunta, joi, de la ora 18:30, cu pierzătoarea meciului dintre Universitatea Tehnică din Dresda (Germania) și Universitatea din Alicante (Spania).

În ultimul joc din Grupa B, formația pregătită de Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu a învins Institutul Elvețian de Tehnologie din Zurich cu scorul de 38-26, după ce la pauză a condus cu 17-13.

Pentru echipa suceveană au marcat Botond Balazs, cu 10 goluri, Codrin Dascălu, cu 7 goluri, Teodor Ilucă și Sorin Grigore, câte 4 goluri, Emanuel Șerban, Cătălin Zarițchi, Codrin Radu și Bogdan Doboșeru, câte 3 goluri, și Bogdan Niculaie, un gol. Au mai jucat Răzvan Rîpă, Dragoș Podovei, Eduard Rusu, Alexandru Bologa și Andrei Bruj.