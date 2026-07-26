Actualitate

Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent

Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent
Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent

Trei ambulanțe au fost direcționate de urgență, duminică, spre Pojorâta, după ce s-a anunțat un accident cu două autoturisme implicate și mai mulți răniți, printre ei și copii.

Alarma s-a dat în jurul orei 11.30, accidentul având loc pe DN 17, care leagă Suceava de Ardeal.

Au intervenit la fața locului pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Echipajele medicale au găsit șase persoane implicate, printre care doi minori, toți conștienți și cooperanți.

Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent
Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent

Din primele cercetări ale polițiștilor care au demarat cercetări a rezultat drept cauză a producerii accidentului pătrunderea pe sensul opus de circulație a autoturismului cu numere de Botoșani, în împrejurări care urmau să fie stabilite în cadrul anchetei.

Din fericire, consecințele nu au fost totuși grave, în ciuda panicii și a stării de șoc a celor implicați.

Polițiștii au înregistrat în raportul de eveniment doi răniți ușor, un șofer și un pasager dreapta față, din același autoturism.

Ambii șoferi implicați au putut fi testați cu etilotestul, nu era băuți și aveau permise de conducere valabile.

Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent
Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent
Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent
Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent
Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent
Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent
Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent
Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent
Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent
Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent

Recomandări

Sucevean aflat în trenul implicat în accidentul cu camionul care a luat foc: „Totul a început cu un strigăt care ne-a înghețat sângele în vene: Fugiți, că explodează!”

Actualitate

Sucevean aflat în trenul implicat în accidentul cu camionul care a luat foc: „Totul a început cu un strigăt care ne-a înghețat sângele în vene: Fugiți, că explodează!”

Actualitate

Sucevean aflat în trenul implicat în accidentul cu camionul care a luat foc: „Totul a început cu un strigăt care ne-a înghețat sângele în vene: Fugiți, că explodează!”

Sucevean aflat în trenul implicat în accidentul cu camionul care a luat foc: „Totul a început cu un strigăt care ne-a înghețat sângele în vene: Fugiți, că explodează!”
Trenul Suceava – Mangalia, accident cu un camion cu ciment care a luat foc. Călători evacuați din vagoane și întârziere de 243 de minute

Actualitate

Trenul Suceava – Mangalia, accident cu un camion cu ciment care a luat foc. Călători evacuați din vagoane și întârziere de 243 de minute

Actualitate

Trenul Suceava – Mangalia, accident cu un camion cu ciment care a luat foc. Călători evacuați din vagoane și întârziere de 243 de minute

Trenul Suceava – Mangalia, accident cu un camion cu ciment care a luat foc. Călători evacuați din vagoane și întârziere de 243 de minute