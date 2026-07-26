Trei ambulanțe au fost direcționate de urgență, duminică, spre Pojorâta, după ce s-a anunțat un accident cu două autoturisme implicate și mai mulți răniți, printre ei și copii.

Alarma s-a dat în jurul orei 11.30, accidentul având loc pe DN 17, care leagă Suceava de Ardeal.

Au intervenit la fața locului pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Echipajele medicale au găsit șase persoane implicate, printre care doi minori, toți conștienți și cooperanți.

Momente de panică pentru șase oameni, după o pătrundere pe contrasens și un impact violent

Din primele cercetări ale polițiștilor care au demarat cercetări a rezultat drept cauză a producerii accidentului pătrunderea pe sensul opus de circulație a autoturismului cu numere de Botoșani, în împrejurări care urmau să fie stabilite în cadrul anchetei.

Din fericire, consecințele nu au fost totuși grave, în ciuda panicii și a stării de șoc a celor implicați.

Polițiștii au înregistrat în raportul de eveniment doi răniți ușor, un șofer și un pasager dreapta față, din același autoturism.

Ambii șoferi implicați au putut fi testați cu etilotestul, nu era băuți și aveau permise de conducere valabile.