Fotbal

Daniel Bălan va coordona centrul de copii și juniori al Cetății

Daniel Bălan va coordona centrul de copii și juniori al Cetății
Daniel Bălan va coordona centrul de copii și juniori al Cetății

Nou promovata în Liga a II-a Cetatea Suceava l-a numit pe Daniel Bălan (46 de ani) în funcția de coordonator al Academiei de Copii și Juniori.

Daniel Bălan este un produs al fotbalului sucevean, care s-a remarcat încă de tânăr, la Foresta, sub comanda lui Marin Barbu, ajungând ulterior să evolueze pentru Steaua București, FC Argeș, FC Vaslui, Khabarovsk (Rusia), Omonia Nicosia (Cipru), Alki Larnaca (Cipru), Aris Limassol (Cipru), FC Botoșani sau Rapid CFR Suceava.

După încheirea activității de jucător, fostul internațional de tineret al României a acumulat experiență pe banca tehnică la Bucovina Rădăuți și Foresta Suceava, fiind totodată fondatorul Școlii de Fotbal „Dream Team”.

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