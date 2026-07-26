Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, 6 ani de la întronizarea ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Astăzi se împlinesc 6 ani de la întronizarea ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic.

Pe 21 iulie 2020, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Înaltpreasfințitul Părinte Calinic în demnitatea de Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, după trecerea la cele veșnice, pe 20 mai 2020, a vrednicului de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte Pimen Zainea.

Ceremonia de întronizare a avut loc pe 26 iulie 2020, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, într-un cadru solemn, fiind oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu numeroși ierarhi, clerici și credincioși.

„Voi continua cu aceeași râvnă, în egală măsură, întărirea bisericii de zid și a celei din sufletul fiecăruia. (…) Plec la drum având încrustată în suflet deviza Patriarhului Nicodim: <Nimic pentru mine, totul pentru Biserică!>, dar și cuvintele istoricului literar Constantin Loghin: <Numai atunci când cu toții ne vom simți trup din trupul Bucovinei, durere din durerea ei, suflet din sufletul ei, suferință din suferința ei, numai atunci ne vom arăta vrednici de Bucovina!>”, a transmis Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

Mesaje de felicitare

„Cu mulțumire și rugăciune pentru păstorirea, jertfa și dragostea părintească pe care le dăruiți Bisericii și neamului nostru!”;

„La mulți ani, întru mulți și binecuvântați ani!”;

„Prețuire, recunoștință și aleasă cinstire pentru ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților”.

Acestea sunt doar câteva dintre mesajele ce i-au fost adresate în această zi de sărbătoare.

Arhiepiscopul Calinic s-a născut la Iași, în data de 18 noiembrie 1957.

În luna martie a anului 1980 s-a închinoviat la Mănăstirea Putna, iar în anul 1984 a fost tuns în monahism cu numele de Calinic.

În perioada 1985-1989 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu.

În 1986, la 14 mai, a fost hirotonit diacon în Catedrala mitropolitană din Iași de Patriarhul Teoctist, iar la 15 august, în același an, a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Putna.

În 1990, a fost numit stareț al Mănăstirii Râșca de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În 1991, a fost hirotonit arhiereu în Catedrala mitropolitană din Iași, devenind Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu titulatura de Botoşăneanul.

După trecerea la cele veşnice a Înaltpreasfințitului Părinte Pimen, a fost ales Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, fiind întronizat pe 26 iulie 2020.