Cetatea s-a impus la scor în ultimul amical din intersezon

Cetatea a câștigat clar ultimul amical al verii, disputat sâmbătă seară, la Putna, împotriva echipei locale Bradul, nou promovată în Liga a III-a.

Trupa pregătită de Petre Grigoraș s-a impus cu scorul de 8-1, prin golurile marcate de Răducan (min. 3 și 67), Perju (min. 41), Ferhaoui (min. 45), Bujor (min. 52 și 65), Cimbru (min.69) și I. Marian (min. 82). Gazdele au închis tabela prin Savin, în minutul 87, din penalty.

În celelalte cinci partide de pregătire susținute până acum, echipa suceveană a înregistrat două victorii, 7-0 cu CS Vicovu de Sus și 5-1 cu CSM Vaslui, două înfrângeri, 0-2 cu CSM Reșița și 3-4 cu FC Botoșani, și un rezultat de egalitate, 2-2 cu Gloria Bistrița.

Cetatea va debuta în eșalonul secund pe data de 1 august, când va primi pe Areni vizita Concordiei Chiajna.

Foto: Agenția Manifest.