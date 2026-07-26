Copil de 9 ani, rănit de un alt copil, care se deplasa cu trotineta electrică

Un accident rutier produs sâmbătă la Cajvana reprezintă un exemplu clar despre pericolul trotinetelor electrice, atunci când sunt conduse de copii mai ales, și confirmă totodată că și pietonii pot fi victime ale celor care se deplasează pe aceste vehicule electrice care prind viteze foarte mari, unele cu mult peste 40 de km/h.

Sâmbătă după-amiază, în jurul orei 16.45, polițiștii de la Compartimentul Rutier Rădăuți au fost solicitați de colegii de la Cajvana, pentru cercetarea la locul unui accident în urma căruia rezultase transportarea la spital a unui copil.

Din cercetări a rezultat că un minor în vârstă de 13 ani, din orașul Cajvana, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Nicolae Bălcescu, în Cajvana, având direcția de deplasare către drumul județean, principal, l-a acroșat pe minorul în vârstă de 9 ani, care a pătruns pe partea carosabilă

Băiatul de 9 ani a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat cu un traumatism cranian. Primele investigații nu au indicat că ar fi vorba de un traumatism grav.

Conform legislației rutiere, copiii sub vârsta de 14 ani nu au voie să circule pe nici un tip de drum public cu trotinetele electrice.

54 de accidente cu trotinetele electrice

O situație prezentată recent de comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, arată că în acest an s-au înregistrat 54 de accidente cu implicarea trotinetelor electrice.

Unul dintre accidentele grave a avut loc chiar la Cajvana, unde s-a produs și cel de sâmbătă.

Acest număr mare de accidente arată că aceasta a devenit o problematică certă la nivel rutier și în județul nostru.

În practică, un minor nu poate fi amendat decât în prezența unui părinte, un copil sub 14 ani nu are răspundere penală conform Codului Penal din România, iar acțiuni puse pe amenzi din partea polițiștilor ar putea stârni și multe reacții negative.

Ideal ar fi ca tinerii, și mai ales părinții, să înțeleagă că existe niște reguli de circulație la deplasarea cu trotinetele electrice, și să țină cont de ele.

Tinerii pe trotinete electrice trebuie să poarte cască de protecție, să se deplaseze pe pistă sau pe marginea părții carosabile, cu viteză adaptată, atenți la trafic și la regulile de prioritate, să aibă un buletin asupra lor și să îi respecte pe ceilalți participanți la trafic.

Pentru trotinetele electrice mai puternice, care pot circula cu viteze de peste 25 de km/h, ar trebui să există și o poliță RCA obligatorie.