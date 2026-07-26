Primăria Suceava vrea să cumpere un imobil în zona Cartodrom pentru amenajarea unei parcări publice

Municipalitatea suceveană continuă demersurile de extindere a infrastructurii rutiere și de parcare din oraș prin achiziție de teren și clădiri în zonele aglomerate. Un proiect de hotărâre inițiat de primarul Vasile Rîmbu, care va fi supus aprobării consilierilor locali în ședința de vineri, 31 iulie a.c., prevede achiziționarea unui imobil situat pe strada Aleea Jupiter, în zona Cartodrom. Proprietatea vizată aparține sucevencei Elena Coteț și este formată dintr-un teren în suprafață de 449 mp și o construcție de 426 mp.

Procedura a fost demarată în urma unei solicitări scrise depuse de proprietară în vara anului 2026, prin care aceasta propunea administrației locale analizarea oportunității cumpărării clădirii și a terenului aferent. Ulterior, prin dispoziție de primar, a fost înființată o comisie de negociere condusă de viceprimarul Dan Cușnir.

Reprezentantul legal al proprietarei a solicitat inițial suma de 160.000 de euro, invocând o evaluare mai veche, din anul 2016, dar negocierile finale s-au oprit la valoarea stabilită de noul raport de expertiză tehnică. Astfel, prețul de achiziție convenit de ambele părți este de 155.000 de euro, respectiv 789.772 lei (cu TVA inclus), sumă ce va fi suportată integral din bugetul local al municipiului Suceava.

Conform raportului de evaluare întocmit de firma autorizată Belcasa, imobilul – o anexă gospodărească cu regim de înălțime demisol parțial și parter, edificată în anul 2008, dispune de toate utilitățile edilitare necesare. Totuși, experții atrag atenția că imobilul necesită o serie de intervenții urgente. Ca urmare a lucrărilor recente de demolare a unor garaje adiacente clădirii, structura a suferit deprecieri evaluate la aproximativ 7% din valoarea sa totală. Din acest motiv, noul proprietar ar trebui să execute lucrări estimate la 157.037 lei, echivalentul a peste 30.000 de euro, pentru menținerea funcționalității clădirii.

Primăria Suceava vrea să cumpere un imobil în zona Cartodrom pentru amenajarea unei parcări publice

Prețul negociat se înscrie în oferta pieței

Conform raportului de evaluare întocmit de Belcasa, valoarea totală alocată terenului de 449 mp este de 10.600 euro (54.010 lei), ceea ce înseamnă un preț pe metru pătrat de teren de 23,61 euro (aproximativ 120,3 lei/mp). Valoarea totală alocată clădirii cu o suprafață construită la sol de 426 mp este de 144.400 euro (735.761 lei), adică 338,96 euro/mp construit (1.727,1 lei/mp) și de 196,73 euro/mp (1.002,4 lei/mp) suprafață desfășurată (734 mp).

În aria de piață analizată, ofertele de vânzare ale terenurilor intravilane din municipiul Suceava variază, în general, între 16 și 78 euro/mp. Pentru evaluarea terenului menționat, au fost selectate proprietăți comparabile din zona Obcini, unde prețurile de ofertă sunt de 73 și 78 de euro/mp, și din zona Mall, unde prețul de ofertă este de 16 euro/mp. Terenul pe care vrea să-l cumpere primăria pe Aleea Jupiter este clasificat tot ca intravilan-neconstruibil conform PUG Suceava și are drum pietruit în dreptul parcelei. Din acest motiv, prețul său final a fost evaluat la 23,7 euro/mp (10.600 euro total), o valoare aliniată pieței pentru terenurile cu restricții de construire. Valoarea este mai mare față de 16 euro/mp de la Mall, dar sub cea a loturilor construibile din Obcini.

Proprietatea respectivă din zona Cartodrom a fost deținută în totalitate de Elena Coteț, fiind dobândită succesiv pe parcursul a 22 de ani prin cumpărare, construire și moștenire.

Scopul principal al achiziției este deblocarea urbanistică a cartierului George Enescu. Primăria intenționează să utilizeze acest teren pentru dezvoltarea infrastructurii destinate parcărilor publice din zona Cartodrom, o arie extrem de deficitară în ceea ce privește locurile de staționare pentru riverani și vizitatori.

Proiectul de hotărâre a primit vizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, inclusiv cele de la Urbanism, Buget-Finanțe și Juridic, urmând să fie supus dezbaterii și votului final în ședința de vineri. Dacă va fi aprobat de consilierii locali, un reprezentant al Serviciului Juridic va fi delegat pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la biroul notarial.