Pregătirea loturilor lărgite și selecția loturilor restrânse de seniori și juniori pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, la Suceava

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava și la Liceul cu Program Sportiv Suceava s-au desfășurat, în perioada 14–21 iulie 2026, activitățile de pregătire a loturilor lărgite și de selecție a loturilor restrânse de juniori și seniori pentru participarea României la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA) 2026, care se va desfășura la Hanoi, Vietnam, în perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2026, precum și la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAAJr) 2026, organizată la Ubon Ratchathani, Thailanda, în perioada 1–8 noiembrie 2026.

Organizarea și coordonarea activităților de pregătire și selecție au fost realizate de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Societatea Științifică CYGNUS Suceava și Liceul cu Program Sportiv Suceava.

La activitățile de pregătire și selecție au participat elevii loturilor lărgite de la categoria juniori (15 elevi) și seniori (22 de elevi), selectați în urma etapei naționale a Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică, desfășurată în perioada 5–9 mai 2026, la Vatra Dornei.

Întâlnire cu prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării

Activitățile au fost coordonate de prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector coordonator pentru astronomie și matematică în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, lect. univ. dr. Cristian Pârghie, coordonator al comitetului științific, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. dr. Petru Crăciun, coordonator al lotului de seniori, și prof. Ilie Cosovanu, coordonator al lotului de juniori, Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

De asemenea, elevii din loturile de seniori și juniori au avut onoarea și bucuria de a se întâlni cu prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, în Amfiteatrul „Nicolae Boțan” al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

După o zi dedicată rezolvării de probleme recapitulative și două seri de observații astronomice cu telescopul, elevii au susținut cinci probe de evaluare:

proba teoretică (5 ore pentru seniori și 4 ore pentru juniori), constând în probleme complexe de astronomie și astrofizică;

proba de planetariu, desfășurată în Planetariul Observatorului Astronomic al USV Suceava;

proba de analiză de date, care a cuprins probleme de prelucrare a datelor obținute în cercetarea astronomică internațională;

proba de observații astronomice în teren;

proba de hartă mută, constând în simularea cerului pe hârtie.

În urma evaluării celor cinci probe și a ceremoniei de validare și comunicare a rezultatelor, desfășurată în Aula Liceului cu Program Sportiv Suceava, au fost stabilite loturile restrânse pentru cele două categorii.

Categoria juniori:

1 Nacu Filip-Sebastian, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, județul Neamț, clasa a VI-a;

2 Dobre Carla Teodora, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța, clasa a VIII-a;

3 Brindescu Șerban Mihai, Școala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu”, Timișoara, județul Timiș, clasa a VIII-a;

4 Pitic Ioan Claudiu, Școala Gimnazială nr. 39, București, clasa a VII-a;

5 Constantinescu Tudor, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, clasa a VII-a;

Categoria seniori:

1 Bichir Teodor, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, clasa a XII-a;

2 Toncu Vlad, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București, clasa a IX-a;

3 Amariei Robert-Cristian, Liceul Teoretic „Sfântul Nicolae”, Gheorgheni, județul Harghita, clasa a X-a;

4. Jicu Alexandru-Ioan, Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu”, Bacău, clasa a X-a;

5. Bolohan Vlad-Tudor, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, clasa a XI-a.

Program intensiv de pregătire teoretică și practică

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. Tatiana Vîntur, inspector școlar, a transmis că activitățile recreative și culturale au fost organizate cu sprijinul Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana și al Colegiului Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc. În cadrul acestora, olimpicii au vizitat Mănăstirea Moldovița și au parcurs un traseu montan în rezervația naturală „Pietrele Doamnei” din Masivul Rarău.

În perioada 22–30 august 2026, elevii din loturile restrânse, împreună cu rezervele, vor participa la un program intensiv de pregătire teoretică și practică, axat pe tematica celor două olimpiade internaționale, alături de profesori de prestigiu din județ și din țară.

Activitatea va fi organizată de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Societatea Științifică CYGNUS Suceava și Liceul cu Program Sportiv Suceava.