Echipa USV va reprezenta România la Jocurile Europene Universitare

În perioada 27 iulie – 1 august, la Salerno, în Italia, se va desfășura ediția din acest an a Jocurilor Europene Universitare. La handbal masculin, România va fi reprezentată de echipa Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava .

Formația USV va conta la această competiție pe următorii jucători: Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Botond Balazs, Alexandru Bologa, Andrei Bruj, Codrin Dascălu, Sorin Grigore, Teodor Ilucă, Bogdan Niculaie, Codrin Radu, Bogdan Doboșeru, Eduard Rusu, Emanuel Șerban și Cătălin Zarițchi. Staff: Iulian Andrei (șef delegație), Răzvan Gavriloaia (antrenor principal), Bogdan Șoldănescu (antrenor secund), George Morari (kinetoterapeut).

Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava are în palmares patru titluri de campioană europeană universitară la handbal masculin, obținute în 2017, la Malaga (Spania), în 2022, la Lodz (Polonia), în 2023 la Podgorica (Muntenegru) și în 2024, la Debrecen (Ungaria). Anul trecut, la Covilha (Portugalia), sucevenii s-au clasat pe locul II.