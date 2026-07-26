Șeful CFR Călători, reclamat la ministru de un sucevean care a pierdut legătura dintre un tren de stat și unul privat

Un sucevean care se întorcea, vineri, de pe Litoralul Mării Negre, cu trenul, alături de un grup de prieteni, și-a manifestat justificat nemulțumirea pentru faptul că nu s-au făcut mici eforturi pentru ca el și cei care îl însoțeau să vină în condiții decente, spre Suceava.

Suceveanul Alexandru Hîncu a depus o plângere pe formularul făcut public de ministrul Transporturilor, Radu Miruță, în care este curios să vadă ce părere are acesta despre situație și eventual ce măsuri poate lua.

Concret, sucevenii au avut bilete, de la Mangalia la Constanța, la un tren CFR Călători, după care, puțin după ora 15.00, urmau să plece spre Suceava cu trenul privat Constanța – Suceava, al Ferotrafic TFI.

Primul tren a avut o întârziere de 66 de minute, iar legătura cu trenul privat a fost pierdută la doar 8 -10 minute.

Deși oamenii au anunțat din timp la controlul de tren situația, personalul de mișcare din Gara Constanța nu ar fi dorit să amâne câteva minute plecarea trenului privat, la care oamenii aveau bilete.

Mai grav este că situații de acest gen s-au mai repetat, deși, între trenuri ale CFR Călători, se obișnuiește să se aștepte călătorii care au legături, dacă nu sunt întârzieri foarte mari.

Cei de la Club Feroviar au subliniat într-un articol că șeful CFR Călători, Traian Preoteasa, ar avea un vechi conflict cu fostul său coleg, Dumitru Anchidin, actualul proprietar al firmei private Ferotrafic TFI.

Lăsând la o parte posibile rivalității sau chiar dușmănii, cert este că astfel de episoade afectează grav călătorii și nu sunt deloc normale. Atât operatorul de stat cât și cei privați plătesc taxă de utilizare a infrastructurii la CFR SA, și au dreptul la un tratament egal, în toate gările din România.