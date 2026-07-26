Biciclist rănit de o șoferiță care nu i-a acordat prioritate în intersecție

Un bărbat în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu bicicleta, a fost rănit grav, sâmbătă, în municipiul Rădăuți, lovit de mașina condusă de o șoferiță în vârstă de 65 de ani.

Sâmbătă, în jurul orei 14.00, prin 112 s-a anunțat producerea unui accident de circulație pe strada Topliței de pe raza municipiului Rădăuți.

De la fața locului a fost preluat un biciclist, care a fost transportat la Spitalul municipal Rădăuți, unde i s-a pus diagnosticul preliminar de „traumatism toracic, pmneumotorax drept și stâng și contuzie abdominală”. Leziunile de la plămân sunt destul de problematice.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că biciclistul, în vârstă de 63 ani, din municipiul Rădăuți, s-a pus în mișcare pe strada Topliței, cu direcția de deplasare către strada 1 Mai, iar la scurt timp a fost acroșat de un autoturism marca VW, condus de o femeie în vârstă de 65 de ani, tot din municipiul Rădăuți, care, venind de pe strada Aleea Primăverii, nu a acordat prioritate de trecere biciclistului care circula regulamentar.

Impactul a fost violent, rezultând și avarierea autoturismului.

Șoferița a putut fi testată și nu era băută, în timp ce biciclistului i s-au recoltat probe biologice de sânge la spital.

Polițiștii de la Rădăuți au întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de „Vătămare corporală din culpă.