Actualitate

Biciclist rănit de o șoferiță care nu i-a acordat prioritate în intersecție

Biciclist rănit de o șoferiță care nu i-a acordat prioritate în intersecție
Biciclist rănit de o șoferiță care nu i-a acordat prioritate în intersecție

Un bărbat în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu bicicleta, a fost rănit grav, sâmbătă, în municipiul Rădăuți, lovit de mașina condusă de o șoferiță în vârstă de 65 de ani.

Sâmbătă, în jurul orei 14.00, prin 112 s-a anunțat producerea unui accident de circulație pe strada Topliței de pe raza municipiului Rădăuți.

De la fața locului a fost preluat un biciclist, care a fost transportat la Spitalul municipal Rădăuți, unde i s-a pus diagnosticul preliminar de „traumatism toracic, pmneumotorax drept și stâng și contuzie abdominală”. Leziunile de la plămân sunt destul de problematice.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că biciclistul, în vârstă de 63 ani, din municipiul Rădăuți, s-a pus în mișcare pe strada Topliței, cu direcția de deplasare către strada 1 Mai, iar la scurt timp a fost acroșat de un autoturism marca VW, condus de o femeie în vârstă de 65 de ani, tot din municipiul Rădăuți, care, venind de pe strada Aleea Primăverii, nu a acordat prioritate de trecere biciclistului care circula regulamentar.

Impactul a fost violent, rezultând și avarierea autoturismului.

Șoferița a putut fi testată și nu era băută, în timp ce biciclistului i s-au recoltat probe biologice de sânge la spital.

Polițiștii de la Rădăuți au întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de „Vătămare corporală din culpă.

Recomandări

Un minor de 17 ani, rănit grav după ce a condus o mașină furată, a ajuns în arest, după externarea din spital

Actualitate

Un minor de 17 ani, rănit grav după ce a condus o mașină furată, a ajuns în arest, după externarea din spital

Actualitate

Un minor de 17 ani, rănit grav după ce a condus o mașină furată, a ajuns în arest, după externarea din spital

Un minor de 17 ani, rănit grav după ce a condus o mașină furată, a ajuns în arest, după externarea din spital
CJ Suceava a împărțit aproape 44 de milioane de lei pentru localitățile din județ, într-o ședință încinsă

Administrație

CJ Suceava a împărțit aproape 44 de milioane de lei pentru localitățile din județ, într-o ședință încinsă

Administrație

CJ Suceava a împărțit aproape 44 de milioane de lei pentru localitățile din județ, într-o ședință încinsă

CJ Suceava a împărțit aproape 44 de milioane de lei pentru localitățile din județ, într-o ședință încinsă
Un șofer din Suceava, om în toată firea, a urmărit un copil pe trotinetă electrică și l-ar fi acroșat intenționat

Actualitate

Un șofer din Suceava, om în toată firea, a urmărit un copil pe trotinetă electrică și l-ar fi acroșat intenționat

Actualitate

Un șofer din Suceava, om în toată firea, a urmărit un copil pe trotinetă electrică și l-ar fi acroșat intenționat

Un șofer din Suceava, om în toată firea, a urmărit un copil pe trotinetă electrică și l-ar fi acroșat intenționat
Creștere mare a numărului de înșelăciuni din online. Escrocii care acționează de la distanță i-au pensionat pe „șmenarii” clasici

Actualitate

Creștere mare a numărului de înșelăciuni din online. Escrocii care acționează de la distanță i-au pensionat pe „șmenarii” clasici

Actualitate

Creștere mare a numărului de înșelăciuni din online. Escrocii care acționează de la distanță i-au pensionat pe „șmenarii” clasici

Creștere mare a numărului de înșelăciuni din online. Escrocii care acționează de la distanță i-au pensionat pe „șmenarii” clasici