Peste 30 de vehicule abandonate pe străzile Sucevei trec oficial în proprietatea municipalității pentru a fi vândute sau casate

Primăria Suceava continuă campania de eliberare a domeniului public de vehiculele degradate care ocupă inutil locurile de parcare din oraș. Un proiect de hotărâre inițiat de primarul Vasile Rîmbu vizează completarea inventarului domeniului privat al localității cu un lot de 32 de autovehicule abandonate sau fără stăpân. Acestea au fost colectate de pe raza municipiului în urma acțiunilor constante ale Poliției Locale.

Trecerea mașinilor în proprietatea orașului s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002. Conform proiectului de hotărâre ce va fi supus dezbaterii și aprobării deliberativului local în ședința de vineri, 31 iulie a.c., reprezentanții Serviciului Circulație din cadrul Poliției Locale au epuizat toate termenele și demersurile legale de identificare și somare a proprietarilor.

Pentru vehiculele clasificate „fără stăpân”, adică fără plăcuțe sau marcaje, caracteristicile tehnice au fost afișate la sediul primăriei timp de 30 de zile. În cazul mașinilor „abandonate”, cu deținători cunoscuți, dar cu indicii clare de degradare și renunțare, somațiile au fost transmise prin poștă sau afișate direct la domiciliu. Deoarece în intervalul legal de 10 zile de la comunicare nimeni nu a revendicat vehiculele și nu a achitat taxele, amenzile sau cheltuielile de ridicare, rablele au fost transferate de drept în patrimoniul local prin dispoziție de primar.

Tabelul de inventariere întocmit de comisia tehnică de specialitate include autoturisme și autoutilitare înmatriculate atât în județul Suceava, cât și în Iași, Neamț, Botoșani, Bacău sau București, iar câteva nu mai aveau deloc plăcuțe de înmatriculare. Printre cele 32 de epave identificate pe străzi se numără atât mărci de import precum Peugeot, Seat, Ford, Opel, Renault, Mazda, Mercedes sau Chrysler, cât și modele autohtone Dacia. Multe dintre vehiculele abandonate sau fără stăpân sunt marca Volkswagen – modele Polo, Passat sau Golf.

După ce consilierii locali vor aproba proiectul de hotărâre, cele 32 de vehicule vor fi înregistrate oficial în evidențele contabile ale municipiului. Ulterior, Serviciul Cadastru, Patrimoniu, împreună cu Direcția Financiar-Contabilitate vor decide soarta fiecărui bun. În funcție de starea tehnică și de gradul de uzură al fiecărei rable, acestea vor fi valorificate prin vânzare directă, conform legii, sau vor fi predate definitiv către unități specializate de colectare și dezmembrare a deșeurilor (REMAT).