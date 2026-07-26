2 din 12? Cam mult!

De mulți ani încoace, pe vremea asta, mă furnică să scriu despre ce jeg de fotbal ne-a fost dat să răbdăm chiar la noi acasă, locul unde absolut niciodată nu a venit să joace măcar un singur fotbalist adevărat, din ăia în stare să schimbe soarta unui meci, care să lase amintiri, ale cărui execuții să le explici cu creionul în mână la antrenamente unora care și-ar dori și ei să facă minunățiile alea. Nimic. Mai pustiu ca-n Sahara.

Are logică și chestia asta: păi, oricât de bun ar fi un fotbalist, oricât de mari vitejii ar fi făcut pe alte meleaguri, aici e sigur că n-ar face absolut nimic, fiindcă fotbalul este totuși un joc colectiv, unde ai nevoie de ajutorul tuturor coechipierilor. Dar dacă toți sunt doar niște idioți al căror bagaj tehnic lipsește cu desăvârșire, iar inteligența în joc este în legătură directă cu bagajul lor cultural alcătuit din manele și iar manele, ce ar putea avea în comun străinul-fenomen și imbecilii casei?

Se adaugă factorul salariu, fiindcă neisprăviții porecliți patroni sau investitori n-au, de fapt, nicio treabă cu fotbalul de performanță, treaba lor fiind doar aceea de a spăla banii prin intermediul unor echipe, cică ale lor. Să vă fac lista cu toți pârnăiașii-patroni din fotbal? Cu „Pinalti”, M.M. Stoica, Pădureanu, Sechelariu, Becali, Borcea, Dinel Staicu etc. Adică, practic, toți. Nu știu dacă sunt trei nemânjiți.

Ce să aștepți de la ăștia, care, cum se-ncheie campionatul, încep să ragă despre ce minuni vor face ei în cupele europene, apoi transferă doi împiedicați și-o fosilă rebutată, tur-retur, și încep să ia bătăi de la neomologați de prin Islanda, Malta, Gibraltar și Luxemburg. Anul ăsta, și din Letonia!

Alaltăieri, gunoaiele astea umane, autoproclamate fotbaliști, au smuls, după lupte grele, două puncte din 12 puse în joc! Lucru mare, că și punctele astea au fost obținute greu și cu o baftă de-a dreptul porcească. Față de cum și-au târât hoiturile pe diverse gazoane, din țară și de-afară, zău că au câștigat mult prea multe puncte.

Fotbal românesc!? Mă faceți să râd! Calificare la Euro? Să vedeți ce șase mardele din șase posibile o să ia și Naționala, condusă de ăla care încă n-a reușit să ducă o propoziție la bun sfârșit!