17 familii vulnerabile din fostul internat al Colegiului „Petru Mușat” sunt relocate în locuințe sociale

Municipalitatea suceveană intervine pentru relocarea unor familii evacuate din fostul cămin al Colegiului „Petru Mușat”. Un proiect de hotărâre care se află pe ordinea de zi a ședinței din 31 iulie a.c. a Consiliului Local Suceava prevede atribuirea în locațiune a 17 locuințe vacante din administrarea primăriei pentru protejarea celor mai vulnerabili chiriași din Căminul nr. 2 din incinta Colegiului Tehnic „Petru Mușat”.

Preluat în administrarea primăriei în anul 2012, căminul dispune de 79 de camere, din care 20 au fost puse la dispoziția Asociației „Sfântul Ioan cel Nou”, iar 59 erau ocupate de chiriași. În urma unor imagini alarmante apărute în spațiul public, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică Suceava s-au autosesizat în această vară și au descoperit nereguli grave. Controalele efectuate de ISU au scos la iveală improvizații la instalațiile electrice, conductori sub tensiune lăsați neizolați, tablouri electrice modificate neautorizat și cabluri amplasate direct pe materiale combustibile. Mai mult, din cutiile hidranților interiori lipseau accesorii vitale precum furtunurile și țevile de refulare, blocând orice intervenție în faza incipientă a unui incendiu.

Raportul DSP Suceava a semnalat degradarea avansată a tencuielilor, tavanelor și pardoselilor din băile comune și holuri, prezența masivă a mucegaiului și a igrasiei, instalații sanitare distruse și o infestare generală cu insecte și rozătoare în întregul imobil.

Pentru a asigura dreptul la condiții demne și sigure de viață, Comisia Socială a analizat situația persoanelor vulnerabile, acordând prioritate persoanelor cu dizabilități, familiilor cu mulți copii și pensionarilor. Chiriașii propuși pentru relocare înregistrau oricum contracte expirate și acumulaseră datorii substanțiale la chirie și la taxele locale.

Cele 17 familii identificate vor primi spații locative igienizate aflate în mai multe imobile din municipiu, contractele fiind valabile inițial până la 31 decembrie 2026, cu drept de prelungire. Opt familii vor locui pe strada Putna, în apartamente cu 2 și 3 camere, la blocurile B4, A02, A01, A05, B2. Două familii primesc apartamente pe strada Privighetorii, în blocurile B1 și B3. Au mai fost repartizate locuințe de o cameră sau garsoniere pe străzile Grigore Ureche, la blocul 73, Narciselor – bl. 86, Mărășești – bl. 48A și Alexandru Voievidca nr. 5. Trei familii vor ocupa câte o cameră în imobilele situate pe strada Bistriței nr. 13, bl. H1 și strada Stațiunii nr. 14, bl. G8. Conform proiectului, chiria va fi achitată lunar la casieriile primăriei sau prin virament bancar. Întârzierile vor atrage penalități zilnice de 0,1%, însă hotărârea prevede explicit scutirea completă de la plata chiriei pentru persoanele încadrate cu handicap, conform legislației naționale de protecție.