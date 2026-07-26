La Mansarda Muzeului Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc va avea loc vineri, 31 iulie 2026, la ora 17:00, un eveniment inedit, „Jurnalul unui bucătar călător”, o călătorie artistică și culinară alături de chef Steven Santander.

Publicul are posibilitatea să descopere universul fascinant al artistului și bucătarului ecuadoriano-american Steven Santander.

Născut în Ecuador și cu o bogată experiență ca chef în New York, Steven are o pregătire multidisciplinară ce îmbină arta plastică, arhitectura, designul și moda, completată de pasiuni precum suflarea sticlei.

La Câmpulung Moldovenesc, chef Steven Santander aduce proiectul său de suflet – Traveling Supper Club –, un concept care unește arta, gastronomia și poveștile culese din călătoriile sale.

Artistul îi va întâmpina pe câmpulungeni și nu numai cu mici creații culinare pregătite special pentru deschiderea evenimentului.

Lucrările expuse surprind procesul creativ, experiențele de călătorie și oamenii întâlniți de-a lungul drumului. Ele oferă o perspectivă inedită asupra unui bucătar care transformă experiențele culinare și culturale în artă vizuală.

„Jurnalul unui bucătar călător”, la Muzeul Arta Lemnului. O călătorie artistică și culinară alături de chef Steven Santander

Parcursul său artistic a trecut prin atelierele meșteșugarilor din Mexic, expozițiile de artă din Indonezia și, mai recent, prin rezidența artistică din România. De la ateliere de desen și experimente culinare în Mexic până la o expoziție organizată într-un bazin golit din Indonezia, unde pigmentul fructului dragonului a devenit cerneală pe pânză, iar apoi la rezidențe artistice în România, cu instalații și labirinturi culinare și senzoriale, toate aceste experiențe se regăsesc în lucrările prezentate la mansarda muzeului câmpulungean.

„Mulțumim partenerilor care au făcut posibil acest eveniment: Hanul Bucovinei, Cramele Cotnari și Restaurant Parc. Vă așteptăm vineri, 31 iulie, de la ora 17:00, să descoperim împreună poveștile nespuse din spatele călătoriilor și creațiilor lui Steven Santander”, au transmis reprezentanții Muzeului Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc.

„Jurnalul unui bucătar călător”, la Muzeul Arta Lemnului. O călătorie artistică și culinară alături de chef Steven Santander