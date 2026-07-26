Canotorii suceveni au concurat cu rezultate foarte bune pentru România la Campionatele Mondiale U23 de la Duisburg.

Astfel, barca de 8+1 mixt, medaliată cu argint la competiția din Germania, a avut în componență nu mai puțin de 6 sportivi originari din județul Suceava, este vorba de Iulica Irina Cantoriu, Iulica Maria Ursu, Sebastian Alexandru Tașcă, Sergiu Anfimov, Antonel Avăcăriței și Denisa Cristina Ailincăi.

Un alt sucevean, Eduard Angel Moldovan, a câștigat medalia de bronz în proba de dublu rame, concurând alături de Patrick Francisc Sebestyen.

În total, România a cucerit o medalie de aur, două de argint și una de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U23 de la Duisburg.