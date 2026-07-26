Patru școli de vară, încheiate cu o tabără de leadership și implicare civică, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

Clubul de voluntariat al prestigiosului colegiu „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a reunit zeci de tineri în cadrul unui proiect de dezvoltare personală, sprijinit de instituții locale și europene. În perioada 20–24 iulie a.c., Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a fost gazda „Școlii de leadership și cetățenie activă CNEH 2026”. Inițiat de Clubul de voluntariat „Pentru tineri & comunitate”, proiectul educațional a avut ca scop principal dezvoltarea abilităților de coordonare, a spiritului civic și a responsabilității sociale în rândul tinerei generații.

Proiectul a fost conceput și pus în practică de Andreea Ignătescu, președinta clubului, sub coordonarea profesoarei Mirela Chelba. Inițiativa s-a bucurat de sprijinul conducerii instituției, reprezentată de directorul prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu și directorul adjunct prof. dr. Luminița Lăzărescu, alături de prof. Loredana Puiu.

Programul celor cinci zile a fost conceput pentru a stimula colaborarea și gândirea critică prin metode de educație neformală. Debutul a fost marcat de o sesiune de intercunoaștere și stabilire de contacte, urmată de o vânătoare de comori, activități care au sudat echipele și au stimulat comunicarea. În ziua a doua elevii au participat la ateliere de creație și au efectuat o vizită de lucru la Asociația „Rădăuțiul Civic”, un model local de bune practici în sectorul civic.

În cea de-a treia zi participanții au deprins tehnici esențiale de intervenție în situații de urgență în cadrul unui curs de prim ajutor, susținut de cadrele didactice de la Școala Postliceală Sanitară din Rădăuți.

Unul dintre punctele cele mai apreciate a avut loc în a patra zi, simularea Parlamentului European, unde elevii au dezbătut teme globale, exersându-și abilitățile de argumentare, negociere și oratorie. În aceeași zi, tinerii au trecut pragul Poliției de Frontieră cu ocazia Zilei Porților Deschise.

Proiectul s-a încheiat în a cincea zi la Suceava, în incinta librăriei Cărturești, unde a avut loc festivitatea oficială de premiere. Succesul acestei ediții a fost garantat de o rețea de parteneri și sponsori, printre care se numără Biroul Parlamentului European în România, Cărturești Suceava și Atelierul de Flori Rădăuți. Evenimentul a reprezentat cea de-a patra școală de vară organizată de colegiu în această vacanță, o performanță administrativă și educativă fără precedent în istoria liceului. Cu acest prilej, conducerea instituției a transmis felicitări publice tuturor cadrelor didactice, elevilor organizatori, participanților și instituțiilor partenere care au demonstrat că educația dincolo de la catedră clădește liderii de mâine ai comunității.