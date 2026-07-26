Primarul Vasile Rîmbu anunță editarea unui album special dedicat cuplurilor celebrate la 50 de ani de căsnicie

Celebrarea familiilor din municipiul Suceava care au împlinit 50 de ani de căsnicie, organizată de primărie în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, s-a încheiat sâmbătă cu un anunț făcut de primarul Vasile Rîmbu, în prelungirea acestui gest de recunoștință publică.

În perioada următoare, municipalitatea va publica un album special care va cuprinde fotografiile realizate cu fiecare familie participantă, alături de primarul Vasile Rîmbu și PS Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Totodată, aceste imagini de colecție vor fi înrămate și vor fi transmise la domiciliul fiecărei familii sărbătorite. Gestul simbolic dorește să rămână o amintire a unei zile în care comunitatea le-a mulțumit public pentru exemplul demn pe care îl oferă generațiilor de astăzi și celor care vor veni.

Sărbătoarea cuplurilor de aur s-a desfășurat pe parcursul a două zile, vineri fiind omagiate 99 de familii, iar sâmbătă alte 100 de cupluri au primit felicitările autorităților și ale fețelor bisericești. În total, 199 de familii sucevene au fost premiate pentru o viață construită împreună, având la temelie credința, răbdarea și iubirea, după cum a subliniat primarul. „La mulți ani tuturor familiilor sărbătorite! Dumnezeu să le dăruiască sănătate, pace și mulți ani binecuvântați împreună”, a fost mesajul transmis de organizatori la finalul acestui eveniment.