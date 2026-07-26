Elevi suceveni, în lotul reprezentativ al României la Olimpiada de Creativitate Științifică. Pregătirea lotului a avut loc la USV

La Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV) din municipiul Suceava s-au desfășurat, în perioada 14-19 iulie 2026, activitățile de pregătire a lotului național al Olimpiadei de Creativitate Științifică, dedicate elevilor de elită pasionați de știință și inovație.

În urma selecției finale, lotul reprezentativ al României la European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) 2026 are în componență și doi elevi suceveni: Vasile-Valentin Mîndrilă, clasa a XI-a, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava – Științe fundamentale; Teodora Moroșan, clasa a XI-a, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava – Științe fundamentale.

Din lotul reprezentativ de elevi mai fac parte: Antonia-Sarah Soporan, clasa a IX-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Științe aplicate; Anda-Maria Matei, clasa a IX-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – Științe aplicate; Arthur Rahul Szarkozi, clasa a XI-a, Liceul Tehnologic „Regina Maria” Arad – Tehnologia informației; Darius Bătăneanț, clasa a XI-a, Liceul Tehnologic „Regina Maria” Arad – Tehnologia informației.

La program au participat elevii distinși cu premiile I și II, categoria seniori, la secțiunile Științe fundamentale, Științe aplicate și Tehnologia informației, în cadrul etapei naționale a Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică, desfășurată, în perioada 26–29 mai 2026, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Dezvoltarea unor proiecte inovatoare

Programul de pregătire a fost organizat în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava și Societatea Științifică „Cygnus” Suceava, beneficiind de implicarea activă a comunității academice sucevene.

Activitățile au fost coordonate de prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector coordonator în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, prof. univ. dr. ing. Laurențiu-Dan Milici, coordonator al activităților științifice și decan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul USV, precum și de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Cursurile și activitățile practice au urmărit atât consolidarea cunoștințelor științifice, cât și dezvoltarea unor proiecte inovatoare care vor reprezenta România la competițiile internaționale dedicate tinerilor cercetători.

Din echipa de traineri au făcut parte conf. univ. dr. Aurelian Rotaru, prorector cu cercetarea științifică al USV, prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară, prof. univ. dr. ing. Laurențiu-Dan Milici, prof. univ. dr. ing. Radu Vatavu, prof. univ. dr. ing. Ovidiu Schipor, șef lucrări dr. ing. Alin Mihai Căilean, alături de prof. Anca Greculeac, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, și prof. Camelia Neță, de la Școala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamț.

Un moment deosebit al programului l-a constituit întâlnirea elevilor, la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a USV, cu prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, care a discutat cu tinerii despre importanța cercetării și a inovării în dezvoltarea societății și i-a încurajat să își continue parcursul academic și științific.

Pe lângă activitățile de pregătire, elevii au participat și la un program cultural și de documentare. Cu sprijinul Școlii Gimnaziale Păltinoasa, membrii lotului au vizitat liniile tehnologice de producție ale companiei EGGER din Dornești și au descoperit o serie de obiective cultural-turistice reprezentative din județul Suceava.

Programul desfășurat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a oferit participanților un cadru de înalt nivel pentru perfecționare, schimb de experiență și dezvoltarea proiectelor de cercetare, contribuind la pregătirea viitorilor reprezentanți ai României în competițiile internaționale dedicate tinerilor oameni de știință.