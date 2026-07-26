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Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci

Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci
Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc sâmbătă seara pe raza localității Bosanci. Impactul a fost violent, ambele vehicule fiind grav avariate în partea din față și proiectate spre marginile carosabilului. Evenimentul a mobilizat mai multe echipaje de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava și ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, fiind sprijiniți de două echipaje din cadrul SAJ Suceava. În urma coliziunii, patru persoane, printre care și un copil, au fost evaluate și monitorizate medical de către cadrele sanitare și paramedicale. Toate cele patru victime au fost transportate ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Din cauza distrugerilor suferite de mașini, pe șosea s-au produs scurgeri de carburanți și lubrifianți, existând risc de incendiu. Din acest motiv, la locul accidentului a fost alocată și o autospecială cu apă și spumă. Echipajele de pompieri au acționat pentru curățarea carosabilului de resturile metalice și substanțele periculoase, în vederea redeschiderii traficului în condiții de siguranță.

Poliția rutieră a deschis o anchetă și continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs coliziunea.

Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci
Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci
Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci
Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci
Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci
Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci
Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci
Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci
Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci
Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident rutier la Bosanci

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