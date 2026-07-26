Dragoș Bereș, singurul ștefănist admis la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, specializarea parașutiști

Dragoș Bereș, absolvent al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, și-a împlinit visul. Într-un an în care la specializarea parașutiști din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Facultatea de Științe Militare, au fost disponibile doar 10 locuri, Dragoș a reușit performanța de a deveni singurul ștefănist admis.

Anii petrecuți în liceu l-au format nu doar ca elev, ci și ca lider. În calitate de elev gradat, a demonstrat responsabilitate, disciplină și echilibru, iar în afara activităților militare și-a urmat cu aceeași pasiune dragostea pentru folclor, promovând tradițiile românești prin dans și muzică. „Mi-am demonstrat că visele se împlinesc. Singurul care îmi punea piedici eram eu, nu responsabilitățile, nu pasiunile mele, ci propriile gânduri. Totul este posibil!”, mărturisește Dragoș.

Pentru el, uniforma de parașutist nu înseamnă doar o profesie, ci împlinirea unei pasiuni cultivate încă din copilărie, când urmărea cu admirație salturile parașutiștilor COMANDO din Bacău. Mesajul său pentru colegii mai mici este unul care merită reținut: „Țintiți cât mai sus, chiar spre cer! Nu lăsați gândurile negative să vă oprească. Cu muncă, credință și perseverență, orice vis poate deveni realitate.”

Dragoș demonstrează că succesul nu este întâmplător. El se construiește prin muncă, curaj, disciplină și încrederea că niciun vis nu este prea îndrăzneț.

„Felicitări, Dragoș, pentru caracterul de care ai dat dovadă în îndeplinirea misiunii de elev gradat, pentru modestia cu care îți duci victoria obținută și pentru exemplul pe care îl reprezinți pentru ceilalți ștefaniști. Îți dorim mult succes în cariera militară și cât mai multe reușite sub culorile parașutismului. Suntem mândri că faci parte din familia ștefanistă și că reprezinți un model autentic pentru generațiile care îți vor urma”, a fost mesajul transmis de reprezentanții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.