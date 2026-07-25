Demolarea spațiilor comerciale din zona Moto Velo, suspendată de judecători

Victorie de etapă pentru proprietari, contra Primăriei municipiului Suceava, în cazul demolării deja începute a spațiilor comerciale care funcționau la parterul unui bloc de pe strada Luceafărului nr. 14 (zona Moto Velo).

Judecătoria Suceava a admis, vineri, 24 iulie, cererile formulate pe cale de ordonanță președințială de proprietari, membri familiilor Anchidin și Seredenciuc, în contradictoriu cu Primăria Suceava, admițând sistarea acțiunii de demolare, până când va fi soluționat litigiul și pe fond, în cadrul altui proces.

Primăria Suceava poate face apel, dar decizia este executorie, deci se pune imediat în aplicare.

Unul dintre magazine, care funcționa în extinderea apartamentului familiei Seredenciuc, era cu dispozitive medicale, iar celălalt, care era în extinderea locuinței familiei Anchidin, făcea parte din rețeaua Agroland. Ambele spații comerciale funcționau în baza unor contracte de închiriere.

Proprietarii spațiilor respective spun că au primit vinerea trecută termen de 5 zile să le evacueze, iar marți, în această săptămână, s-au și trezit cu utilajele venite să demoleze, deși ar fi trebuit să li se dea timp măcar până joi (adică fără a se lua în calcul zilele de sâmbătă și duminică).

”Din 2023 pentru extinderea respectivă, care este pe domeniul public, nu mai există nici o relație contractuală cu primăria. Proprietarii au fost notificați să elibereze spațiul”, a declarat, pe de altă parte, Ovidiu Doroftei, șeful Poliției Locale Suceava.

Chiar și vineri, 24 iulie, acțiunea de demolare a continuat.

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a transmis că decizia instanței, de sistare a demolării, nu a fost comunicată încă Primăriei (fapt logic, de la pronunțare comunicarea făcându-se în câteva zile) însă a subliniat că oricum, după ora în care sentința a fost afișată pe portalul instanțelor, vineri, la ora 13.00, nu s-au mai efectuat operațiuni de demolare, ci doar de igienizare.