Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sprijină Spitalul Municipal Vatra Dornei prin punerea la dispoziție a unui imobil destinat Secției de Boli Infecțioase

Misiunea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de a proteja, conserva și valorifica patrimoniul cultural, istoric și religios din Bucovina se oglindește zi de zi atât în proiectele de consolidare a locașurilor de cult și ale clădirilor aflate în grija acesteia, cât și în efortul comun, Stat și Biserică, de a completa moștenirea înaintașilor. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, miercuri, 22 iulie 2026, a fost semnat un act adițional al contractului de comodat pentru clădirea care deservește la ora actuală Secția de boli infecțioase a Spitalului Municipal din Vatra Dornei. Proprietate a Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, imobilul situat pe un teren cu o suprafață de 2539 mp este dat în folosință cu titlu gratuit spitalului care se îngrijește de cetățenii din Bazinul Dornelor.

Întâlnirea a avut loc la Primăria Municipiului Vatra Dornei între domnul Marius Rîpan, edilul localității, dr. Cristian Rusu, directorul medical al Spitalului Municipal din Vatra Dornei, și delegații Centrului Eparhial Suceava, pr. Viorel Ilișoi, consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei ș Rădăuților și reprezentant al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, pr. Ștefan Mihalcea, consilier eparhial al Sectorului Media și Comunicare, și pr. Andrei Mocanu, consilier al Sectorului Social Filantropic al eparhiei.

Primarul Municipiului Vatra Dornei, domnul Marius Rîpan, și-a exprimat recunoștința față de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru sprijinul constant oferit comunității locale. Parteneriatul dintre cele două instituții a fost consolidat prin semnarea actului adițional ce permite spitalului municipal să utilizeze în continuare o clădire a Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei pentru secția de boli infecțioase. Domnia sa a subliniat importanța acestui acord în contextul demersurilor actuale de a găsi resurse financiare pentru extinderea spitalului conform normelor moderne. Pe lângă colaborarea în domeniul sănătății, domnul primar a menționat eforturile comune depuse în ultimii ani pentru restaurarea monumentului istoric al Cazinoului Băilor din Vatra Dornei.

La rândul său, domnul dr. Cristian Rusu, directorul medical al Spitalului Municipal din Vatra Dornei, a punctat importanța strategică a secției de boli infecțioase, mulțumind Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și autorităților locale pentru sprijinul logistic și pentru spațiul oferit. Deși imobilul utilizat nu a fost inițial conceput pentru uz medical, acesta reprezintă o soluție vitală pentru menținerea funcționalității serviciilor sanitare în regiune. Unitatea medicală dispune de 30 de paturi și este esențială pentru îngrijirea celor aproximativ 40.000 de locuitori din întregul Ținut al Dornelor. Nu în ultimul rând, managerul unității medicale a amintit eforturile constante de adaptare la standardele actuale pentru a asigura tratamente corespunzătoare pacienților.

Despre colaborarea strânsă dintre Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și autoritățile publice pentru a veni în sprijinul comunității locale a vorbit pr. Andrei Mocanu, consilier al Sectorului Social Filantropic. Sfinția sa a evidențiat că reînnoirea acestui acord prin care spațiul care găzduiește secția de boli infecțioase este oferit gratuit Spitalului Municipal din Vatra Dornei reprezintă continuarea serviciilor medicale neceaare pentru cetățeni, parteneriatul subliniind rolul social al Bisericii în rezolvarea unor nevoi urgente de sănătate publică prin administrarea eficientă a resurselor.

Fundația Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei deține în proprietate trei imobile în Municipiul Vatra Dornei: Spitalul de boli infecțioase, un apartament la casă dat în folosință gratuită unei familii cu un statut social vulnerabil și Cazinoul Băilor, cunoscut ca Centrul Muzeal și Multicultural „Palatul Dornelor”. Clădirea Cazinoului Băilor din Vatra Dornei, monument construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, a beneficiat de un complex proces de consolidare și restaurare desfășurat în ultimii ani, prin care a fost readusă în lumină arhitectura deosebită a edificiului considerat timp de un secol cea mai frumoasă construcție din Bucovina. Datorită importanței și unicității monumentului la nivel regional și național, clădirea fiind una emblematică pentru județul Suceava, s-au depus eforturi constante și susținute din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și nu numai în vederea redării frumuseții de odinioară.

Aflată în prezent în proprietatea Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, clădirea care nu a fost funcțională timp de aproape trei decenii a impus, prin compoziția spațială clasică, cât și prin decorațiunile specifice sfârșitului secolului al XIX-lea, implementarea cu precădere a unui program de tip muzeal, beneficiind de un proiect de arhitectură prin care „s-a realizat consolidarea și protecția clădirii, restaurarea acesteia și amenajarea spațiilor interioare existente, în ideea asigurării unor funcțiuni modernizate sau noi”. Reabilitarea monumentului istoric și schimbarea destinației inițiale într-un centru muzeal și cultural de excepție au fost doar două dintre obiectivele proiectului prin care s-a urmărit „creșterea interesului pentru patrimoniul istoric și cultural din stațiunea balneoclimaterică Vatra Dornei, prin promovarea resurselor și tradițiilor locale, în ideea valorificării superioare a potențialului turistic”. În prezent, „Ateneul Bucovinei”, așa cum este numit Centrul Muzeal și Multicultural „Palatul Dornelor”, se bucură de peste 10.000 de vizitatori pe an.

Irina Ursachi