Religie

Duminică, 26 iulie, părintele Constantin Necula va sluji la Parohia „Sfântul Mucenic Mina” din Suceava

Duminică, 26 iulie, părintele Constantin Necula va sluji la Parohia „Sfântul Mucenic Mina” din Suceava
Duminică, 26 iulie, părintele Constantin Necula va sluji la Parohia „Sfântul Mucenic Mina” din Suceava

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, duminică, 26 iulie 2026, începând cu orele 09:00, părintele Constantin Necula va poposi în mijlocul comunității parohiale arondate Parohiei „Sfântul Mucenic Mina” din orașul Suceava.

Cu acest fericit prilej, părintele profesor va oficia, împreună cu părinții slujitori, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și va rosti un cuvânt de învățătură la duminica a VIII-a după Pogorârea Sfântului Duh.

Pe această cale, adresăm tuturor celor care doresc să ne însoțească în rugăciuni invitația de a ne fi alături și îl rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Mina să mijlocească pentru toate cele bune și mântuitoare.

Preot Ciprian Blaga

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