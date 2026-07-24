MasterChef România a filmat un episod al emisiunii la Mănăstirea Moldovița pentru a promova bucătăria și tradițiile locale

Mănăstirea Moldovița, din comuna Vatra Moldoviței, a devenit, miercuri, 22 iulie, platou de filmare pentru unul dintre episoadele sezonului 11 al emisiunii MasterChef România, difuzată de Pro Tv. Echipa de producție a fost formată din peste 100 de persoane, realizând la Mănăstirea Moldovița una dintre probele competiției culinare, într-un decor reprezentativ pentru patrimoniul Bucovinei.

Filmările au avut loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și cu sprijinul stavroforei Ecaterina Vicleanu, stareța Mănăstirii Moldovița.

Potrivit producătorilor, sezonul cu numărul 11 al emisiunii va include mai multe probe desfășurate în locuri emblematice din România, cu scopul de a promova peisajele, tradițiile și gastronomia locală. Platoul de filmare a fost amenajat atât în exteriorul monumentului istoric, inclus în patrimoniul UNESCO, cât și în incinta mănăstirii, oferind concurenților un cadru deosebit. Jurații competiției, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, au evaluat preparatele realizate de concurenți, iar la degustare au participat și monahii din zonă, alături de localnici îmbrăcați în costume populare tradiționale.

Momentul artistic al filmărilor a fost susținut de interpreta de muzică populară Angelica Flutur, care a interpretat două piese din repertoriul bucovinean. Noul sezon al emisiunii MasterChef România va debuta pe 10 septembrie 2026.

Sursă foto: Constantin Ciofu