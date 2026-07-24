Academicianul Ioan-Aurel Pop va conferenția la Chindia culturală de la Mănăstirea Moldovița

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, astăzi, 23 iulie 2026, începând cu ora 17.00, va avea loc o nouă Chindie culturală la Mănăstirea Moldovița, eveniment cultural-spiritual, artistic și educațional propus și coordonat de Mănăstirea Moldovița, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Cultural și Sectorul Media și Comunicare, și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”.

Invitatul special al evenimentului, Acad. Ioan-Aurel Pop, istoric și profesor emerit, Președinte al Academiei Române (2018-2026), Director al Centrului de Studii Transilvane din Cluj-Napoca al Academiei Române, va susține prelegerea „Limba vechilor cazanii sau despre comunicarea religioasă în Evul Mediu”.

Programul chindiei va fi completat de:

Recitalul Cântec vechi din Țara de Sus, arhid. Ieremia Sărmaș;

Expoziția itinerantă de caligrame „Cuvânt ce poartă frumos”.

Irina Ursachi