Festivalul-Concurs de Toacă „Lemnul Sfânt care Cântă” și-a desemnat laureații celei de-a XV-a ediții

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Dumbrăveni a găzduit duminică, 26 iulie, cea de-a XV-a ediție a Festivalului-Concurs de Toacă pentru Copii și Tineret „Lemnul Sfânt care Cântă”, eveniment dedicat promovării și păstrării tradiției ortodoxe a bătutului toacei în rândul tinerei generații.

Organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, Direcția Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, în parteneriat cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Dumbrăveni, festivalul a reunit 35 de copii și tineri din județele Suceava, Iași și Botoșani. Concurenții și-au demonstrat talentul și măiestria în interpretarea la toacă, contribuind la păstrarea uneia dintre cele mai vechi tradiții liturgice ale Bisericii Ortodoxe.

Evoluțiile concurenților au fost evaluate de un juriu format din preotul protopop Ionel Doru Budeanu, preotul Cristian Turenschi Băițan și Simona Elena Cotoș, reprezentant al Centrului Cultural „Bucovina”. Marele premiu al ediției din acest an a fost câștigat de Sandu David Nectarie, din județul Botoșani.

La categoria copii (3–6 ani), premiul I a fost obținut de Iustina Logofătu din Dumbrăveni, fiind urmată de Damian Roman și Elena Ioniță, ambii din aceeași localitate.

La categoria clasele I–IV, premiul I a revenit lui Marius Constantin Isăcescu, din Bălăceana, în timp ce la categoria clasele V–VIII câştigătoare a fost Daria Lupașcu, din Dumbrăveni. La categoria elevi de liceu, școli profesionale și studenți, premiul I a fost câștigat de Andrada Florentina Grecu, din Iași.

Ajuns la cea de-a XV-a ediție, Festivalul-Concurs de Toacă „Lemnul Sfânt care Cântă” își reconfirmă rolul în conservarea patrimoniului spiritual ortodox și în transmiterea tradiției bătutului toacei către noile generații. Totodată, evenimentul a oferit copiilor și tinerilor un cadru de afirmare și de întâlnire în jurul valorilor religioase și culturale care definesc identitatea comunităților din nordul Moldovei.

La finalul manifestării, organizatorii au felicitat toți participanții și au adresat mulțumiri membrilor juriului, îndrumătorilor, părinților și partenerilor implicați în desfășurarea ediției din acest an, subliniind contribuția acestora la păstrarea și promovarea unei tradiții reprezentative pentru spiritualitatea ortodoxă.