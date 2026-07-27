Prof. Octavian Nestor, critic literar, poet, dramaturg, printre finaliștii Concursului Internațional „Letras de Iberoamérica 2026”, la secțiunea poezie

Prof. Octavian Nestor, critic literar, poet, dramaturg și traducător, se află printre finaliștii Concursului Internațional „Letras de Iberoamérica 2026”, ediția a X-a, secțiunea poezie, cu lucrarea „Întoarcerea lui Don Quijote” (El regreso de Don Quijote).

Octavian Nestor este membru al Societății Scriitorilor din Bucovina (SSB), al Uniunii Scriitorilor din România (USR) și al Unión Nacional de Escritores de España (UNEE)/Uniunea Națională a Scriitorilor din Spania.

Organizatorii concursului internațional precizează că lucrările finaliste au fost selectate dintre 1.044 de texte înscrise în concurs și le mulțumesc participanților pentru implicare.

Pepe (José Gutiérrez Llama), secretarul juriului, a transmis că rezultatele finale vor fi stabilite în luna august și vor fi publicate la sfârșitul lunii în revista „En sentido figurado” și pe rețelele sociale ale acesteia.

Promotor

Prof. Octavian Nestor spune că faptul că se află printre finaliștii acestui concurs îl bucură, „cu atât mai mult, cu cât dintre sutele de texte de pe tot mapamondul, textul meu a fost remarcat”.

În ceea ce privește relația lui cu limba și literatura spaniolă, prof. Octavian Nestor ne-a spus că a fost o pasiune care, din fericire, a făcut parte și din profesia lui: „cea de semănător”.

„Când, în pofida multor piedici, am introdus limba spaniolă în orarul Liceului (astăzi Colegiul Național <Ștefan cel Mare> Suceava), mulți confrați și autorități m-au ironizat, unii mai blând, alții mai malițios. Dar, unele licee și apoi Universitatea din Suceava nu au întârziat prea mult să procedeze la fel. Astfel că, dacă astăzi spaniola se studiază în mod curent la unele colegii și licee și chiar la Universitatea suceveană, e spre mulțumirea împlinirii semănătorului dintâi. Iar un premiu internațional al dascălului pentru o creație în limba spaniolă poate fi un balsam și o încurajare pentru temerarii care au optat și optează pentru studiul limbii, literaturii și civilizației iberoamericane”, ne-a spus Octavian Nestor.

Autor de poezii, eseuri critice, studii de istorie literară, piese de teatru, traduceri, antologii literare

Profesor, critic literar, poet, dramaturg și traducător, Octavian Nestor (Octavian-Mircea Nestor) s-a născut la 30 mai 1950, la Buteni-Arad, în familia învățătorului Dumitru Nestor.

A studiat filologia la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; a urmat cursuri postuniversitare la universităţile „Complutense” din Madrid şi „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Este autor de poezii, eseuri critice, studii de istorie literară, piese de teatru, traduceri, antologii literare. Ca student, a publicat și a fost redactor al revistei universității ieșene, „Alma Mater” (devenită ulterior „Dialog”). În aceeași perioadă a publicat traduceri în revista „Convorbiri literare”.

Stabilit la Suceava, în anii ’70 a fost unul dintre muzeografii care au contribuit la construcția Muzeul Satului Bucovinean, amplasat pe Platoul Cetăţii de Scaun a Sucevei.

După Revoluţia Română din 1989, ca director adjunct (1990-1995), a introdus – pentru prima oară în Bucovina – studiul limbii spaniole în orarul şcolar al Liceului (astăzi Colegiu Național „Ştefan cel Mare” din municipiul Suceava), fapt pentru care este considerat primul promotor al limbii spaniole în Bucovina.