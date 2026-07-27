Rata de promovare la nivelul județului Suceava, la definitivat, după contestații, este de 79,4%, față de 72,5% obținută înainte de contestații

Rata de promovare la nivelul județului Suceava, la examenul național pentru definitivare în învățământ, după contestații, este de 79,4%, față de 72,5% obținută înainte de contestații. Anul acesta au fost depuse 77 de contestații. Rezultatele finale au fost afișate luni, 27 iulie 2026, în centrele de examen și pe pagina web dedicată.

După contestații au promovat examenul național pentru definitivare în învățământ, obținând medii mai mari sau egale cu 8, 297 candidați.

Numărul candidaților care au obținut media 10 la examenul național pentru definitivare în învățământ rămâne tot doi: Cozmiuc-Niga T.C. Anastasia-Nicola – Asistență medicală generală (maiștri instructori) și Comber P. Maria – Asistență medicală generală (maiștri instructori).

Conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, după contestații distribuția notelor finale obținute la examenul național pentru definitivare în învățământ este următoarea: 188 de candidați cu note între 8-10, astfel: 3 note de 10; 23 note între 9,99-9,50; 41 note între 9,49-9,00; 61 note între 8,99-8,50; 60 note între 8,49-8,00. Rezultatele finale vor fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie – 18 august 2026.